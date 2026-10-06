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TFF'de istifa: 'Bunu Türk futboluna borçluyuz'
TFF'de istifa: 'Bunu Türk futboluna borçluyuz'
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan istifa ettiğini açıkladı. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T15:08+0300
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
istifa
mevlüt aktan
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan istifa etti.Aktan açıklamasının bir kısmında şunları ifade etti:'Mevcut yönetim işlevsiz'
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türkiye futbol federasyonu (tff), istifa, mevlüt aktan
türkiye futbol federasyonu (tff), istifa, mevlüt aktan

TFF'de istifa: 'Bunu Türk futboluna borçluyuz'

15:08 06.10.2026 (güncellendi: 15:41 06.10.2026)
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan istifa ettiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan istifa etti.
Aktan açıklamasının bir kısmında şunları ifade etti:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Mevcut yönetimin bu görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, vizyon ve organizasyon yeterliliğini ortaya koyamadığı kanaatindeyim. Federasyonun bütün birimleri ve kadroları liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmalıdır. Genel Kurulda delegelerimize verdiğimiz sözlerin hiçbirini yerine getiremedik. Kulüplerimizin beklediği, Türk futbolunun marka değerini artıracak, ekonomik yapısını güçlendirecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiremedik. Bu yöndeki çabalarımız yönetim içinde karşılık bulmadı; gerekli köklü değişikliklerin önünü açacak irade gösterilmedi."

'Mevcut yönetim işlevsiz'

"İki yıldır yönetim içinde yanlış bulduğum kararlara karşı çıktım, denge ve denetim sorumluluğuyla Türk futboluna zarar verebilecek kararları önlemek için mücadele ettim. Görevde kalmamın nedeni bu mücadeleyi kurum içinde sürdürebileceğime olan inancımdı. Bu mücadeleyi kurum içinde sürdürme imkanı kalmadığı için görevimden ayrılıyorum. Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Gelinen noktada, Türk futbolunun geleceğine ilişkin kaygı taşıyan ve görevinden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmelidir. Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar, yeni bir yönetimin önünü açmaktır. Bunu Türk futboluna borçluyuz. Tüm Genel Kurul üyelerini, ilgili usuller çerçevesinde olağanüstü seçimli genel kurulun bir an önce toplanması için gerekli süreci başlatmaya; yönetimi de bu çağrının gereğini yerine getirmeye davet ediyorum. Türk futboluna katkı sunma iradem devam edecektir."
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
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