https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/hakem-yasin-kol-adliyeye-sevk-edildi-gozler-savcilikta-1109287938.html

Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi: Gözler savcılıkta

Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi: Gözler savcılıkta

Sputnik Türkiye

Türk futbolunda devam eden “Hakemler dosyası” soruşturmasında yeni aşamaya geçildi. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T08:51+0300

2026-10-05T08:51+0300

2026-10-05T08:51+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Hakemler dosyası” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltında bulunan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Ekim Pazartesi günü adliyeye sevk edildi.İki hakem hakkında 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddiaları bulunuyor. Kol ve Erel hakkındaki suçlamalar soruşturma aşamasında ve haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel neden gözaltına alındı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre iki hakemin gözaltına alınmasına, daha önce gözaltına alınan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi sonrasında karar verildi.Kol ve Erel, 1 Ekim'de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Böylece MHK'ye yönelik soruşturmanın aktif Süper Lig hakemlerine uzanan yeni bir aşaması başlamış oldu.Yasin Kol ifadesinde suçlamaları reddettiSoruşturma kapsamında Yasin Kol'un emniyette verdiği ilk ifadeye ilişkin ayrıntılar da basına yansıdı.Kol, herhangi bir bahis oynamadığını savundu. Bazı kişilere yaptığı para transferlerine ilişkin ise kendisinden borç isteyen birkaç kişiye para gönderdiğini ve bunun dışında herhangi bir hesap hareketinin bulunmadığını söyledi.Kol'un açıklamaları kendi savunmasını yansıtırken, soruşturma makamlarının MASAK kayıtları, dijital materyaller ve diğer deliller üzerindeki incelemeleri sürüyor.MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklanmıştıSoruşturma yalnızca iki hakemle sınırlı değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında daha önce MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu yedi kişi gözaltına alınmıştı.Adliyeye sevk edilen yedi şüpheliden beşi tutuklanırken iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gündoğdu da tutuklanan isimler arasında yer aldı.Gündoğdu, hakkındaki iddiaları ifadesinde reddetti. Tutuklama kararının ardından ise Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti.Soruşturma nasıl başladı?Kamuoyunda “Hakemler dosyası” olarak anılan soruşturmanın, 15 Eylül 2025'te alınan bir müşteki ifadesinin ardından başlatıldığı bildirildi.Dosyada hakemlik sistemi ve bazı işlemlerle bağlantılı resmi belgede sahtecilik iddiaları başta olmak üzere çeşitli suçlamalar araştırılıyor.Soruşturma kapsamında müşteki ve tanık ifadelerinin yanı sıra bilirkişi tespitleri, MASAK verileri, HTS kayıtları ve dijital materyaller üzerinde de inceleme gerçekleştirildi.VAR odası tartışması gündeme gelmiştiSoruşturma sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerindeki VAR odasına ilişkin iddialar da kamuoyunda tartışma yarattı.TFF, VAR odasında yapılan incelemeden önce bazı dijital materyallerin silindiği ve daha sonra polis tarafından geri getirildiği yönündeki iddiaları reddetti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu soruşturma kapsamında Riva'daki VAR odasında veya VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmadığını açıkladı.Gözler Yasin Kol hakkında verilecek karardaYasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in adliyeye sevk edilmesiyle birlikte soruşturmada gözler şimdi savcılık işlemlerine çevrildi.İki hakemin savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmaları, adli kontrol talebiyle veya tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmeleri yönünde karar verilebilecek.MHK Başkanı'nın tutuklanması ve istifasının ardından iki aktif Süper Lig hakeminin de adliyeye sevk edilmesi, Türk futbolundaki hakem soruşturmasının bundan sonraki aşamasını daha da kritik hale getirdi.

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hakem yasin kol, türkiye, var, cumhuriyet başsavcılığı, süper lig, masak, hts, ferhat gündoğdu, haberler