https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/tff-baskani-haciosmanoglu-konustu-her-turlu-kavgayi-goze-almis-biriyim-1109290284.html

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu konuştu: 'Her türlü kavgayı göze almış biriyim'

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu konuştu: 'Her türlü kavgayı göze almış biriyim'

Sputnik Türkiye

Hakemler soruşturması kapsamında bir dizi iddiaya hedef olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, "Her türlü kavgayı göze aldığını"... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T09:46+0300

2026-10-05T09:46+0300

2026-10-05T09:46+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

i̇brahim hacıosmanoğlu

futbol

soruşturma

bahis

hakem

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Hakemler soruşturması sürerken TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Hürriyet'e konuştu ve kritik açıklamalarda bulundu.'Kokuşmuşluğu bana mal etmesinler'Ha'Üzerimize düşeni yaparız'Sürece dair sessiz kalmasının sebebini de açıklayan Hacıosmaoğlu “Sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz. Halkımızı sükûnete davet ediyoruz. Süreç kapsamında alınabilecek her türlü önlemi alacağımızı ve gerekli tüm adımları hayata geçireceğimizi Türk halkına açık ve net bir şekilde ifade ediyorum.” dedi."Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi daha dün tutuklanmıştı. Ferhat Gündoğdu, MHK başkanlığından da istifa etmişti.Hakemler soruşturması nasıl başladı? Ne aşamada?İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.Şüpheliler Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar tutuklanırken Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/hakemler-sorusturmasiyla-ilgili-konusan-galatasaray-baskani-dursun-ozbek-lige-ara-verilecekse-ara-1109254316.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, i̇brahim hacıosmanoğlu, futbol, soruşturma, bahis, hakem