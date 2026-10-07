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Abdulkadir Selvi: İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti’ye geçecek
Abdulkadir Selvi: İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti’ye geçecek
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye geçeceğini söyledi ve "Böylece AK Parti tarihinde İzmir Büyükşehir... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T09:41+0300
2026-10-07T09:41+0300
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a AK Parti rozetini takacak" dedi ve bugünkü yazısında detayları aktardı:'Tarihte bir ilk'Cemil Tugay Erdoğan'ı ziyaret etmiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile 30 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüş görüşmenin ardından Tugay görüşmeye "Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik" bilgilendirmesinde bulunmuştu.Cemil Tugay ayrıca 18 Haziran'da da CHP'den istifa etmiş ve "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim" diye açıklama yapmıştı.
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cemil tugay, ak parti, ak parti genel merkezi, abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, rozet
cemil tugay, ak parti, ak parti genel merkezi, abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, rozet

Abdulkadir Selvi: İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti’ye geçecek

09:41 07.10.2026
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© AA / TCCB / Murat Kula
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Abdulkadir Selvi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye geçeceğini söyledi ve "Böylece AK Parti tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti’ye geçecek" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a AK Parti rozetini takacak" dedi ve bugünkü yazısında detayları aktardı:

'Tarihte bir ilk'

Böylece AK Parti tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti’ye geçecek. Rozet takma töreni AK Parti Genel Merkezi’nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının ilk grup toplantısında milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. Cemil Tugay’ın rozeti de orada takılacak. 3 Temmuz’da, “Cemil Tugay’a törenle AK Parti rozeti takılırsa kimse şaşırmasın” diye yazmıştım. Onun ardından Cemil Tugay, Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüştü. Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçiş haberi yeni değil.

Cemil Tugay Erdoğan'ı ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile 30 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüş görüşmenin ardından Tugay görüşmeye "Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik" bilgilendirmesinde bulunmuştu.
Cemil Tugay ayrıca 18 Haziran'da da CHP'den istifa etmiş ve "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim" diye açıklama yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
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