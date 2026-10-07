https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/abdulkadir-selvi-izmir-buyuksehir-belediyesi-ilk-kez-ak-partiye-gececek-1109348005.html

Abdulkadir Selvi: İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti’ye geçecek

Abdulkadir Selvi: İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti’ye geçecek

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye geçeceğini söyledi ve "Böylece AK Parti tarihinde İzmir Büyükşehir... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T09:41+0300

2026-10-07T09:41+0300

2026-10-07T09:41+0300

poli̇ti̇ka

cemil tugay

ak parti

ak parti genel merkezi

abdulkadir selvi

recep tayyip erdoğan

i̇zmir

i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı

i̇zmir büyükşehir belediyesi

rozet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1e/1109176806_0:0:2817:1585_1920x0_80_0_0_e00b20b7081c3d514614f8e130a365d5.jpg

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a AK Parti rozetini takacak" dedi ve bugünkü yazısında detayları aktardı:'Tarihte bir ilk'Cemil Tugay Erdoğan'ı ziyaret etmiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile 30 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüş görüşmenin ardından Tugay görüşmeye "Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik" bilgilendirmesinde bulunmuştu.Cemil Tugay ayrıca 18 Haziran'da da CHP'den istifa etmiş ve "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim" diye açıklama yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/ahmet-hakan-izmir-ak-partiye-gecince-izmir-halki-ne-yapar-1109289911.html

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cemil tugay, ak parti, ak parti genel merkezi, abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, rozet