https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tugay-chpden-istifa-etti--1106625514.html

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, CHP'den istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, CHP'den istifa etti

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T21:33+0300

2026-06-18T21:33+0300

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poli̇ti̇ka

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

türkiye

istifa

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partisinden istifa ettiğini duyurdu.Başkan Tugay, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.CHP, İzmir'i 23 yıl sonra ilk kez kaybettiİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde son 23 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları görev yapıyordu. Ahmet Piriştina'nın 2003 yılında göreve başlamasıyla başlayan CHP'nin kesintisiz yönetimi, Cemil Tugay'ın istifasıyla 2026 yılında sona erdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/chp-istanbul-milletvekili-nimet-ozdemir-istifa-etti-1106582889.html

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