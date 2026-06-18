https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tugay-chpden-istifa-etti--1106625514.html
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, CHP'den istifa etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T21:33+0300
2026-06-18T21:33+0300
2026-06-18T21:47+0300
poli̇ti̇ka
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
türkiye
istifa
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partisinden istifa ettiğini duyurdu.Başkan Tugay, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.CHP, İzmir'i 23 yıl sonra ilk kez kaybettiİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde son 23 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları görev yapıyordu. Ahmet Piriştina'nın 2003 yılında göreve başlamasıyla başlayan CHP'nin kesintisiz yönetimi, Cemil Tugay'ın istifasıyla 2026 yılında sona erdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/chp-istanbul-milletvekili-nimet-ozdemir-istifa-etti-1106582889.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, türkiye, istifa
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, türkiye, istifa
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, CHP'den istifa etti
21:33 18.06.2026 (güncellendi: 21:47 18.06.2026)
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Başkan Tugay, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
CHP, İzmir'i 23 yıl sonra ilk kez kaybetti
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde son 23 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları görev yapıyordu. Ahmet Piriştina'nın 2003 yılında göreve başlamasıyla başlayan CHP'nin kesintisiz yönetimi, Cemil Tugay'ın istifasıyla 2026 yılında sona erdi.