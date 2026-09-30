https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/cumhurbaskani-erdogan-cemil-tugayi-kabul-etti-1109176963.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T21:27+0300
2026-09-30T21:27+0300
2026-09-30T21:33+0300
türki̇ye
cemil tugay
cumhurbaşkanlığı külliyesi
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1e/1109176806_0:0:2817:1585_1920x0_80_0_0_e00b20b7081c3d514614f8e130a365d5.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin gündemine ilişkin bir açıklama yapılmadı.CHP'den istifa etmiştiİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçen haziran ayında CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.Tugay, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim" açıklamasını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/chpde-kadikoy-sariyer-ve-sancaktepe-belediye-baskanlari-ihrac-edildi-1109168276.html
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1e/1109176806_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5bd1da50c7373770b258436664ecca58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cemil tugay, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan
cemil tugay, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
21:27 30.09.2026 (güncellendi: 21:33 30.09.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin gündemine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçen haziran ayında CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.
Tugay, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim" açıklamasını yapmıştı.