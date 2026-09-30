Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/cumhurbaskani-erdogan-cemil-tugayi-kabul-etti-1109176963.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T21:27+0300
2026-09-30T21:33+0300
türki̇ye
cemil tugay
cumhurbaşkanlığı külliyesi
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1e/1109176806_0:0:2817:1585_1920x0_80_0_0_e00b20b7081c3d514614f8e130a365d5.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin gündemine ilişkin bir açıklama yapılmadı.CHP'den istifa etmiştiİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçen haziran ayında CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.Tugay, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim" açıklamasını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/chpde-kadikoy-sariyer-ve-sancaktepe-belediye-baskanlari-ihrac-edildi-1109168276.html
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1e/1109176806_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5bd1da50c7373770b258436664ecca58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cemil tugay, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan
cemil tugay, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti

21:27 30.09.2026 (güncellendi: 21:33 30.09.2026)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AA / TCCB / Murat Kula
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin gündemine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

CHP'den istifa etmişti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçen haziran ayında CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.
Tugay, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim" açıklamasını yapmıştı.
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
TÜRKİYE
CHP'de beş belediye başkanı için ihraç kararı alındı: Aralarında Kadıköy ve Sarıyer Belediye Başkanları da var
17:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала