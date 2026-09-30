https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/cumhurbaskani-erdogan-cemil-tugayi-kabul-etti-1109176963.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T21:27+0300

2026-09-30T21:27+0300

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türki̇ye

cemil tugay

cumhurbaşkanlığı külliyesi

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin gündemine ilişkin bir açıklama yapılmadı.CHP'den istifa etmiştiİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçen haziran ayında CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.Tugay, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim" açıklamasını yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/chpde-kadikoy-sariyer-ve-sancaktepe-belediye-baskanlari-ihrac-edildi-1109168276.html

türki̇ye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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cemil tugay, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan