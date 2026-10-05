https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/ahmet-hakan-izmir-ak-partiye-gecince-izmir-halki-ne-yapar-1109289911.html

Ahmet Hakan: İzmir AK Parti’ye geçince İzmir halkı ne yapar?

Ahmet Hakan: İzmir AK Parti’ye geçince İzmir halkı ne yapar?

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretini yorumladı ve "İzmir AK Parti’ye geçince İzmir halkı ne... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T09:35+0300

2026-10-05T09:35+0300

2026-10-05T09:35+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

cemil tugay

i̇zmir

i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı

i̇zmir büyükşehir belediyesi

ak parti

chp

yeni parti

bağımsız

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan İzmir'in AK Parti'ye geçme olasılığını değerlendirdi. Bugünkü yazısında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretini yorumlayan Ahmet Hakan şu noktalara dikkat çekti:Cemil Tugay Erdoğan'ı ziyaret etmiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile 30 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüştü. Tugay görüşmeye dair "Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik" bilgilendirmesinde bulunmuştu.Tugay 18 Haziran'da da Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıklamış ve yola bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/cumhurbaskani-erdogan-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-yavasi-kabul-etti-1108638085.html

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recep tayyip erdoğan, cemil tugay, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, ak parti, chp, yeni parti, bağımsız