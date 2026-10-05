Ahmet Hakan: İzmir AK Parti’ye geçince İzmir halkı ne yapar?
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
© AA / TCCB / Murat Kula
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Ahmet Hakan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretini yorumladı ve "İzmir AK Parti’ye geçince İzmir halkı ne yapar?" diye sordu.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan İzmir'in AK Parti'ye geçme olasılığını değerlendirdi. Bugünkü yazısında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretini yorumlayan Ahmet Hakan şu noktalara dikkat çekti:
İzmir’de belediye AK Parti’ye geçince... İzmir’in acayip hizmet göreceğine yönelik bir beklenti var. Benim en çok merak ettiğim konu şu: Acayip hizmeti gören İzmir, yapılacak ilk belediye seçimlerinde oyunu AK Parti’ye yağdırır mı?
Cemil Tugay Erdoğan'ı ziyaret etmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile 30 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüştü. Tugay görüşmeye dair "Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik" bilgilendirmesinde bulunmuştu.
Tugay 18 Haziran'da da Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıklamış ve yola bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu.