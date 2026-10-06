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İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: Eski başkan gözaltında
İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: Eski başkan gözaltında
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bayraklı Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T07:41+0300
2026-10-06T08:30+0300
poli̇ti̇ka
serdar sandal
i̇zmir
başkan
türkiye
bayraklı belediyesi
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
haberler
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İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.Edinilen bilgilere göre, hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Bayraklı Belediyesi eski Başkanı Serdar Sandal ile eski Özel Kalem Müdürü Berk Ulusal da bulunuyor.Eski Başkan Serdar Sandal da gözaltındaSoruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen ekiplerin, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.Operasyonda Serdar Sandal ve Berk Ulusal'ın gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.Operasyonun kapsamı, toplam gözaltı kararı sayısı ve şüphelilere yöneltilen suçlamalara ilişkin ayrıntılar ise ilk aşamada açıklanmadı.Bayraklı Belediyesi soruşturmasında gözler Başsavcılıktaİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın hangi işlemleri ve dönemi kapsadığına ilişkin ayrıntıların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.Serdar Sandal, 2019-2024 döneminde Bayraklı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Sandal'ın görev yaptığı dönemde Berk Ulusal da belediyede Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.Soruşturmanın belediyedeki hangi işlemler üzerine yoğunlaştığı ve başka hangi isimler hakkında gözaltı kararı verildiğine ilişkin resmi açıklamalar takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/eyupsultan-belediye-baskani-mithat-bulent-ozmen-dahil-13-kisi-tutuklandi-1109312978.html
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serdar sandal, i̇zmir, başkan, türkiye, bayraklı belediyesi, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, haberler
serdar sandal, i̇zmir, başkan, türkiye, bayraklı belediyesi, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, haberler

İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: Eski başkan gözaltında

07:41 06.10.2026 (güncellendi: 08:30 06.10.2026)
suçluların iadesi
suçluların iadesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bayraklı Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, eski Belediye Başkanı Serdar Sandal ile eski Özel Kalem Müdürü Berk Ulusal'ın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.
İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Bayraklı Belediyesi eski Başkanı Serdar Sandal ile eski Özel Kalem Müdürü Berk Ulusal da bulunuyor.

Eski Başkan Serdar Sandal da gözaltında

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen ekiplerin, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.
Operasyonda Serdar Sandal ve Berk Ulusal'ın gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Operasyonun kapsamı, toplam gözaltı kararı sayısı ve şüphelilere yöneltilen suçlamalara ilişkin ayrıntılar ise ilk aşamada açıklanmadı.

Bayraklı Belediyesi soruşturmasında gözler Başsavcılıkta

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın hangi işlemleri ve dönemi kapsadığına ilişkin ayrıntıların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.
Serdar Sandal, 2019-2024 döneminde Bayraklı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Sandal'ın görev yaptığı dönemde Berk Ulusal da belediyede Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.
Soruşturmanın belediyedeki hangi işlemler üzerine yoğunlaştığı ve başka hangi isimler hakkında gözaltı kararı verildiğine ilişkin resmi açıklamalar takip ediliyor.
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