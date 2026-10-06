https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/izmirde-bayrakli-belediyesine-operasyon-eski-baskan-gozaltinda-1109313624.html

İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: Eski başkan gözaltında

İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: Eski başkan gözaltında

Sputnik Türkiye

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bayraklı Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T07:41+0300

2026-10-06T07:41+0300

2026-10-06T08:30+0300

poli̇ti̇ka

serdar sandal

i̇zmir

başkan

türkiye

bayraklı belediyesi

i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı

haberler

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İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.Edinilen bilgilere göre, hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Bayraklı Belediyesi eski Başkanı Serdar Sandal ile eski Özel Kalem Müdürü Berk Ulusal da bulunuyor.Eski Başkan Serdar Sandal da gözaltındaSoruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen ekiplerin, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.Operasyonda Serdar Sandal ve Berk Ulusal'ın gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.Operasyonun kapsamı, toplam gözaltı kararı sayısı ve şüphelilere yöneltilen suçlamalara ilişkin ayrıntılar ise ilk aşamada açıklanmadı.Bayraklı Belediyesi soruşturmasında gözler Başsavcılıktaİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın hangi işlemleri ve dönemi kapsadığına ilişkin ayrıntıların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.Serdar Sandal, 2019-2024 döneminde Bayraklı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Sandal'ın görev yaptığı dönemde Berk Ulusal da belediyede Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.Soruşturmanın belediyedeki hangi işlemler üzerine yoğunlaştığı ve başka hangi isimler hakkında gözaltı kararı verildiğine ilişkin resmi açıklamalar takip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/eyupsultan-belediye-baskani-mithat-bulent-ozmen-dahil-13-kisi-tutuklandi-1109312978.html

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