https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/cumhurbaskani-erdogan-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-yavasi-kabul-etti-1108638085.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Beştepe'de kabul etti. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T20:31+0300

2026-09-09T20:31+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ağırladı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı yapıldı.Öte yandan Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ve eşini de kabul etti.ABB Başkanı Yavaş'tan ilk açıklamaAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik. Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-pisa-2025te-oecd-ulkeleri-arasinda-puanini-en-fazla-artiran-ulke-oldu-1108603019.html

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ankara, recep tayyip erdoğan, mansur yavaş, ak parti