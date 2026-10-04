Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/milli-yuzucu-eda-savcigil-catalina-kanalini-cifte-rekorla-gecti-en-genc-ve-en-hizli-1109269832.html
Milli yüzücü Eda Savcıgil, Catalina Kanalı'nı çifte rekorla geçti: En genç ve en hızlı
Milli yüzücü Eda Savcıgil, Catalina Kanalı'nı çifte rekorla geçti: En genç ve en hızlı
Sputnik Türkiye
Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada tamamlayan milli yüzücü Eda Savcıgil, etabı en hızlı geçen kadın ve en genç Türk yüzücü ünvanını elde etti. 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T10:22+0300
2026-10-04T10:22+0300
spor
eda savcıgil
türkiye
oceans seven
okyanus
okyanus yedilisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/04/1109269513_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_49cb1a022a804d8cdcfc36f6221237d9.jpg
Eda Savcıgil, Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada tamamlayarak etabı en hızlı geçen kadın ve en genç Türk yüzücü ünvanını elde etti.Catalina geçişi çift rekorlar geldiİzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil'in Okyanus Yedilisi kapsamındaki 32 kilometrelik Catalina Kanalı etabını çifte rekor kırarak tamamladığını duyurdu.Milli sporcunun Okyanus Yedilisi'nin ilk parkuru olan Catalina Kanalı geçişini 10 saat 27 dakikada bitirdiği vurgulanan açıklamada, Eda'nın elde ettiği dereceyle parkuru en hızlı tamamlayan kadın yüzücü ve etabı geçen en genç Türk sporcu ünvanlarını kazandığı kaydedildi.Eğitmeni Bengisu AvcıAntrenörlüğünü Bengisu Avcı'nın üstlendiği milli yüzücünün Okyanus Yedilisi etabındaki diğer parkurlar için hazırlıklarını sürdüreceği aktarıldı.Ocean Seven parkurları nereler?Ocean Seven, yedi açık su kanalından oluşan bir maraton yüzme mücadelesidir:✅English Channel (İngiltere ↔ Fransa)✅North Channel (İrlanda ↔ İskoçya)✅Strait of Gibraltar (İspanya ↔ Fas)✅Catalina Channel (California, ABD)✅Molokai Channel / Kaiwi Channel (Oahu ↔ Molokai, Hawaii)✅Cook Strait (Kuzey ve Güney Adası, Yeni Zelanda)✅Tsugaru Strait (Honshu ↔ Hokkaido, Japonya)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/bengisu-avcidan-buzda-yeni-rekor-isitmali-havuz-zannediyorlar-oysaki-sudan-cikan-buzlardan-iglo-1104046815.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/04/1109269513_100:0:748:486_1920x0_80_0_0_9161288c64f4eafc55fa3e8a5cdf1040.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eda savcıgil, türkiye, oceans seven, okyanus, okyanus yedilisi
eda savcıgil, türkiye, oceans seven, okyanus, okyanus yedilisi

Milli yüzücü Eda Savcıgil, Catalina Kanalı'nı çifte rekorla geçti: En genç ve en hızlı

10:22 04.10.2026
Eda Savcıgil
Eda Savcıgil - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
Abone ol
Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada tamamlayan milli yüzücü Eda Savcıgil, etabı en hızlı geçen kadın ve en genç Türk yüzücü ünvanını elde etti.
Eda Savcıgil, Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada tamamlayarak etabı en hızlı geçen kadın ve en genç Türk yüzücü ünvanını elde etti.

Catalina geçişi çift rekorlar geldi

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil'in Okyanus Yedilisi kapsamındaki 32 kilometrelik Catalina Kanalı etabını çifte rekor kırarak tamamladığını duyurdu.
Milli sporcunun Okyanus Yedilisi'nin ilk parkuru olan Catalina Kanalı geçişini 10 saat 27 dakikada bitirdiği vurgulanan açıklamada, Eda'nın elde ettiği dereceyle parkuru en hızlı tamamlayan kadın yüzücü ve etabı geçen en genç Türk sporcu ünvanlarını kazandığı kaydedildi.

Eğitmeni Bengisu Avcı

Antrenörlüğünü Bengisu Avcı'nın üstlendiği milli yüzücünün Okyanus Yedilisi etabındaki diğer parkurlar için hazırlıklarını sürdüreceği aktarıldı.

Ocean Seven parkurları nereler?

Ocean Seven, yedi açık su kanalından oluşan bir maraton yüzme mücadelesidir:
English Channel (İngiltere ↔ Fransa)
North Channel (İrlanda ↔ İskoçya)
Strait of Gibraltar (İspanya ↔ Fas)
Catalina Channel (California, ABD)
Molokai Channel / Kaiwi Channel (Oahu ↔ Molokai, Hawaii)
Cook Strait (Kuzey ve Güney Adası, Yeni Zelanda)
Tsugaru Strait (Honshu ↔ Hokkaido, Japonya)
Bengisu Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
ANLAT BAKALIM
Bengisu Avcı'dan buzda yeni rekor: 'Isıtmalı havuz zannediyorlar oysaki sudan çıkan buzlardan iglo yapıldı'
6 Mart, 14:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала