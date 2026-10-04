https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/milli-yuzucu-eda-savcigil-catalina-kanalini-cifte-rekorla-gecti-en-genc-ve-en-hizli-1109269832.html
Milli yüzücü Eda Savcıgil, Catalina Kanalı'nı çifte rekorla geçti: En genç ve en hızlı
Milli yüzücü Eda Savcıgil, Catalina Kanalı'nı çifte rekorla geçti: En genç ve en hızlı
Sputnik Türkiye
Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada tamamlayan milli yüzücü Eda Savcıgil, etabı en hızlı geçen kadın ve en genç Türk yüzücü ünvanını elde etti. 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T10:22+0300
2026-10-04T10:22+0300
2026-10-04T10:22+0300
spor
eda savcıgil
türkiye
oceans seven
okyanus
okyanus yedilisi
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Eda Savcıgil, Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada tamamlayarak etabı en hızlı geçen kadın ve en genç Türk yüzücü ünvanını elde etti.Catalina geçişi çift rekorlar geldiİzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil'in Okyanus Yedilisi kapsamındaki 32 kilometrelik Catalina Kanalı etabını çifte rekor kırarak tamamladığını duyurdu.Milli sporcunun Okyanus Yedilisi'nin ilk parkuru olan Catalina Kanalı geçişini 10 saat 27 dakikada bitirdiği vurgulanan açıklamada, Eda'nın elde ettiği dereceyle parkuru en hızlı tamamlayan kadın yüzücü ve etabı geçen en genç Türk sporcu ünvanlarını kazandığı kaydedildi.Eğitmeni Bengisu AvcıAntrenörlüğünü Bengisu Avcı'nın üstlendiği milli yüzücünün Okyanus Yedilisi etabındaki diğer parkurlar için hazırlıklarını sürdüreceği aktarıldı.Ocean Seven parkurları nereler?Ocean Seven, yedi açık su kanalından oluşan bir maraton yüzme mücadelesidir:✅English Channel (İngiltere ↔ Fransa)✅North Channel (İrlanda ↔ İskoçya)✅Strait of Gibraltar (İspanya ↔ Fas)✅Catalina Channel (California, ABD)✅Molokai Channel / Kaiwi Channel (Oahu ↔ Molokai, Hawaii)✅Cook Strait (Kuzey ve Güney Adası, Yeni Zelanda)✅Tsugaru Strait (Honshu ↔ Hokkaido, Japonya)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/bengisu-avcidan-buzda-yeni-rekor-isitmali-havuz-zannediyorlar-oysaki-sudan-cikan-buzlardan-iglo-1104046815.html
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eda savcıgil, türkiye, oceans seven, okyanus, okyanus yedilisi
eda savcıgil, türkiye, oceans seven, okyanus, okyanus yedilisi
Milli yüzücü Eda Savcıgil, Catalina Kanalı'nı çifte rekorla geçti: En genç ve en hızlı
Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada tamamlayan milli yüzücü Eda Savcıgil, etabı en hızlı geçen kadın ve en genç Türk yüzücü ünvanını elde etti.
Eda Savcıgil
, Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada tamamlayarak etabı en hızlı geçen kadın ve en genç Türk yüzücü ünvanını elde etti.
Catalina geçişi çift rekorlar geldi
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil'in Okyanus Yedilisi kapsamındaki 32 kilometrelik Catalina Kanalı etabını çifte rekor kırarak tamamladığını duyurdu.
Milli sporcunun Okyanus Yedilisi'nin ilk parkuru olan Catalina Kanalı geçişini 10 saat 27 dakikada
bitirdiği vurgulanan açıklamada, Eda'nın elde ettiği dereceyle parkuru en hızlı tamamlayan kadın
yüzücü ve etabı geçen en genç Türk sporcu ünvanlarını kazandığı kaydedildi.
Antrenörlüğünü Bengisu Avcı'nın üstlendiği milli yüzücünün Okyanus Yedilisi etabındaki diğer parkurlar için hazırlıklarını sürdüreceği aktarıldı.
Ocean Seven parkurları nereler?
Ocean Seven, yedi açık su kanalından oluşan bir maraton yüzme mücadelesidir:
✅English Channel (İngiltere ↔ Fransa)
✅North Channel (İrlanda ↔ İskoçya)
✅Strait of Gibraltar (İspanya ↔ Fas)
✅Catalina Channel (California, ABD)
✅Molokai Channel / Kaiwi Channel (Oahu ↔ Molokai, Hawaii)
✅Cook Strait (Kuzey ve Güney Adası, Yeni Zelanda)
✅Tsugaru Strait (Honshu ↔ Hokkaido, Japonya)