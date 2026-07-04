https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/yuzucu-aysu-turkoglu-tsugaru-kanalini-gecen-en-genc-turk-sporcu-oldu-1107000753.html
Yüzücü Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu oldu
Yüzücü Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu oldu
Sputnik Türkiye
Milli açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakikada yüzerek geçti. 25 yaşındaki sporcu, bu parkuru tamamlayan en genç Türk... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T13:58+0300
2026-07-04T13:58+0300
2026-07-04T13:58+0300
spor
aysu türkoğlu
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/04/1107000581_0:138:1310:875_1920x0_80_0_0_47de2b481ba9dc6c5dc214ddba9df65f.jpg
Milli açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu açık su parkurlarından biri olarak kabul edilen Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçerek önemli bir başarıya imza attı.Yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Türkoğlu, güçlü akıntılar ve yüksek dalgalarla mücadele ettiği parkuru 13 saat 44 dakikada tamamladı.Yaklaşık 45 kilometre yüzen milli sporcu, Tsugaru Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu unvanını kazandı.Açıklamada, Tsugaru Kanalı'nın açık su yüzmenin en zorlu rotalarından biri olduğuna dikkat çekilirken, Aysu Türkoğlu'nun bu başarısıyla Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) hedefinde önemli bir eşiği daha geçtiği belirtildi.Böylece Türkoğlu'nun, dünyanın en zorlu yedi açık su geçişini tamamlama hedefinde geriye yalnızca bir parkur kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/yuzucu-aysu-turkoglu-tsugaru-bogazi-gecisi-oncesi-konustu-denizanasi-degil-ama-kopek-baligi-riski-1106638579.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/04/1107000581_0:15:1310:998_1920x0_80_0_0_409f5d913c09a213cba0f1e81c58a978.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aysu türkoğlu, türkiye
Yüzücü Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu oldu
Milli açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakikada yüzerek geçti. 25 yaşındaki sporcu, bu parkuru tamamlayan en genç Türk unvanını elde ederken, Okyanus Yedilisi hedefinde sona bir etap kaldı.
Milli açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu açık su parkurlarından biri olarak kabul edilen Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçerek önemli bir başarıya imza attı.
Yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Türkoğlu, güçlü akıntılar ve yüksek dalgalarla mücadele ettiği parkuru 13 saat 44 dakikada tamamladı.
Yaklaşık 45 kilometre yüzen milli sporcu, Tsugaru Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu unvanını kazandı.
Açıklamada, Tsugaru Kanalı'nın açık su yüzmenin en zorlu rotalarından biri olduğuna dikkat çekilirken, Aysu Türkoğlu'nun bu başarısıyla Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) hedefinde önemli bir eşiği daha geçtiği belirtildi.
Böylece Türkoğlu'nun, dünyanın en zorlu yedi açık su geçişini tamamlama hedefinde geriye yalnızca bir parkur kaldı.