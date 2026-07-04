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Yüzücü Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu oldu
Yüzücü Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu oldu
Sputnik Türkiye
Milli açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakikada yüzerek geçti. 25 yaşındaki sporcu, bu parkuru tamamlayan en genç Türk... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T13:58+0300
2026-07-04T13:58+0300
spor
aysu türkoğlu
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Milli açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu açık su parkurlarından biri olarak kabul edilen Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçerek önemli bir başarıya imza attı.Yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Türkoğlu, güçlü akıntılar ve yüksek dalgalarla mücadele ettiği parkuru 13 saat 44 dakikada tamamladı.Yaklaşık 45 kilometre yüzen milli sporcu, Tsugaru Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu unvanını kazandı.Açıklamada, Tsugaru Kanalı'nın açık su yüzmenin en zorlu rotalarından biri olduğuna dikkat çekilirken, Aysu Türkoğlu'nun bu başarısıyla Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) hedefinde önemli bir eşiği daha geçtiği belirtildi.Böylece Türkoğlu'nun, dünyanın en zorlu yedi açık su geçişini tamamlama hedefinde geriye yalnızca bir parkur kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/yuzucu-aysu-turkoglu-tsugaru-bogazi-gecisi-oncesi-konustu-denizanasi-degil-ama-kopek-baligi-riski-1106638579.html
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aysu türkoğlu, türkiye
aysu türkoğlu, türkiye

Yüzücü Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu oldu

13:58 04.07.2026
© AA / AAAysu Türkoğlu
Aysu Türkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
© AA / AA
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Milli açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakikada yüzerek geçti. 25 yaşındaki sporcu, bu parkuru tamamlayan en genç Türk unvanını elde ederken, Okyanus Yedilisi hedefinde sona bir etap kaldı.
Milli açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu açık su parkurlarından biri olarak kabul edilen Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçerek önemli bir başarıya imza attı.
Yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Türkoğlu, güçlü akıntılar ve yüksek dalgalarla mücadele ettiği parkuru 13 saat 44 dakikada tamamladı.
Yaklaşık 45 kilometre yüzen milli sporcu, Tsugaru Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu unvanını kazandı.
Açıklamada, Tsugaru Kanalı'nın açık su yüzmenin en zorlu rotalarından biri olduğuna dikkat çekilirken, Aysu Türkoğlu'nun bu başarısıyla Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) hedefinde önemli bir eşiği daha geçtiği belirtildi.
Böylece Türkoğlu'nun, dünyanın en zorlu yedi açık su geçişini tamamlama hedefinde geriye yalnızca bir parkur kaldı.
Aysu Türkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
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