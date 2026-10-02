https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/motorine-indirim-bekleniyor-1109224503.html
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T09:22+0300
2026-10-02T09:22+0300
2026-10-02T10:35+0300
ekonomi̇
motorin
indirim
akaryakıt
akaryakıt istasyonu
akaryakıt fiyatları
benzin
brent petrol
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Petrol fiyatları yıl başından bu yana dalgalı seyrini koruyor. Hızlı yükseliş ve düşüş gösteren petroldeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.Motorin fiyatı düşecek mi?Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin grubunda 3 Ekim 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere litre başına 2.22 TL indirim bekleniyor.Benzinde indirim var mı?Benzin grubunda ise 2 Ekim 2026'da fiyat değişikliği beklenmiyor.Motorin fiyatları ne kadar?Motorinin litresinin İstanbul'da 94.98 liraya, Ankara'da 96.08 liraya, İzmir'de 96.38 liraya, doğu illerinde ise 97.78 liraya gerilemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/petrolde-cin-etkisi-brent-yeniden-100-dolarin-uzerine-cikti-1109201523.html
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motorin, indirim, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, benzin, brent petrol
motorin, indirim, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, benzin, brent petrol
Motorine indirim bekleniyor
09:22 02.10.2026 (güncellendi: 10:35 02.10.2026)
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.
Petrol fiyatları
yıl başından bu yana dalgalı seyrini koruyor. Hızlı yükseliş ve düşüş gösteren petroldeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.
Motorin fiyatı düşecek mi?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin grubunda 3 Ekim 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere litre başına 2.22 TL indirim bekleniyor.
Motorin fiyatları ne kadar?
Motorinin litresinin İstanbul'da 94.98 liraya, Ankara'da 96.08 liraya, İzmir'de 96.38 liraya, doğu illerinde ise 97.78 liraya gerilemesi bekleniyor.