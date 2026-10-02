https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/motorine-indirim-bekleniyor-1109224503.html

Motorine indirim bekleniyor

Motorine indirim bekleniyor

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T09:22+0300

2026-10-02T09:22+0300

2026-10-02T10:35+0300

ekonomi̇

motorin

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akaryakıt

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akaryakıt fiyatları

benzin

brent petrol

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Petrol fiyatları yıl başından bu yana dalgalı seyrini koruyor. Hızlı yükseliş ve düşüş gösteren petroldeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.Motorin fiyatı düşecek mi?Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin grubunda 3 Ekim 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere litre başına 2.22 TL indirim bekleniyor.Benzinde indirim var mı?Benzin grubunda ise 2 Ekim 2026'da fiyat değişikliği beklenmiyor.Motorin fiyatları ne kadar?Motorinin litresinin İstanbul'da 94.98 liraya, Ankara'da 96.08 liraya, İzmir'de 96.38 liraya, doğu illerinde ise 97.78 liraya gerilemesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/petrolde-cin-etkisi-brent-yeniden-100-dolarin-uzerine-cikti-1109201523.html

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motorin, indirim, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, benzin, brent petrol