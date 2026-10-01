https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/benzine-kademeli-otv-artisi-resmi-gazetede-yayimlandi-1109179779.html
Benzine kademeli ÖTV artışı Resmi Gazete'de yayımlandı
Benzine kademeli ÖTV artışı Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Benzinde ÖTV tutarı yükseltilirken, pompa fiyatına 4.27 lira zam geldi. LPG'de ise eşel mobil öncesi sisteme dönüldü. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T00:22+0300
2026-10-01T00:22+0300
2026-10-01T00:55+0300
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benzin
benzin fiyatları
benzin pompası
kurşunlu benzin
benzin istasyonu
zam
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
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Benzinde uygulanan eşel mobil sistemi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla motorinde olduğu gibi kademeli sisteme geçirildi.Düzenlemeyle birlikte ÖTV artışı nedeniyle benzinin litre fiyatına 4 lira 27 kuruş zam geldi. Benzine uygulanan ÖTV'nin kasım ve aralık aylarında da artırılması bekleniyor.Benzinde ÖTV düzenlemesiResmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre başına ÖTV tutarı 31 Ekim'e kadar 7.90 lira, 1-30 Kasım arasında 11.36 lira, 1 Aralık ve sonrasında ise 14.8277 lira olarak uygulanacak.98 oktan benzinin ÖTV tutarı ise ekim ayında 8.90 lira, kasım ayında 12.36 lira, 1 Aralık ve sonrasında 15.5437 lira olacak.LPG'de pompa fiyatları değişiyorLPG türü mallarda eşel mobil sistemi kapsamında kilogram başına 9.2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, sistem öncesindeki 11.3830 lira seviyesine yükseltildi.Düzenlemeyle birlikte LPG otogazın pompa fiyatında bugünden itibaren yaklaşık 1.48 lira artış bekleniyor.12 lira 47 kuruşluk zam önlendiBenzinde eşel mobil sistemi öncesindeki ÖTV uygulamasına dönüş kapsamında beklenen 12.47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin kademeli olarak uygulanmasıyla önlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/akaryakitta-en-kritik-gece-benzine-1247-tllik-rekor-bir-zam-bekleniyor-1109148949.html
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benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, zam, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)
benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, zam, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)
Benzine kademeli ÖTV artışı Resmi Gazete'de yayımlandı
00:22 01.10.2026 (güncellendi: 00:55 01.10.2026)
Benzinde ÖTV tutarı yükseltilirken, pompa fiyatına 4.27 lira zam geldi. LPG'de ise eşel mobil öncesi sisteme dönüldü.
Benzinde uygulanan eşel mobil sistemi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla motorinde olduğu gibi kademeli sisteme geçirildi.
Düzenlemeyle birlikte ÖTV artışı nedeniyle benzinin litre fiyatına 4 lira 27 kuruş zam geldi.
Benzine uygulanan ÖTV'nin kasım ve aralık aylarında da artırılması bekleniyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre başına ÖTV tutarı 31 Ekim'e kadar 7.90 lira, 1-30 Kasım arasında 11.36 lira, 1 Aralık ve sonrasında ise 14.8277 lira olarak uygulanacak.
98 oktan benzinin ÖTV tutarı ise ekim ayında 8.90 lira, kasım ayında 12.36 lira, 1 Aralık ve sonrasında 15.5437 lira olacak.
LPG'de pompa fiyatları değişiyor
LPG türü mallarda eşel mobil sistemi kapsamında kilogram başına 9.2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, sistem öncesindeki 11.3830 lira seviyesine yükseltildi.
Düzenlemeyle birlikte LPG otogazın pompa fiyatında bugünden itibaren yaklaşık 1.48 lira artış bekleniyor.
12 lira 47 kuruşluk zam önlendi
Benzinde eşel mobil sistemi öncesindeki ÖTV uygulamasına dönüş kapsamında beklenen 12.47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin kademeli olarak uygulanmasıyla önlendi.