Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/benzine-kademeli-otv-artisi-resmi-gazetede-yayimlandi-1109179779.html
Benzine kademeli ÖTV artışı Resmi Gazete'de yayımlandı
Benzine kademeli ÖTV artışı Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Benzinde ÖTV tutarı yükseltilirken, pompa fiyatına 4.27 lira zam geldi. LPG'de ise eşel mobil öncesi sisteme dönüldü. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T00:22+0300
2026-10-01T00:55+0300
türki̇ye
benzin
benzin fiyatları
benzin pompası
kurşunlu benzin
benzin istasyonu
zam
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg
Benzinde uygulanan eşel mobil sistemi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla motorinde olduğu gibi kademeli sisteme geçirildi.Düzenlemeyle birlikte ÖTV artışı nedeniyle benzinin litre fiyatına 4 lira 27 kuruş zam geldi. Benzine uygulanan ÖTV'nin kasım ve aralık aylarında da artırılması bekleniyor.Benzinde ÖTV düzenlemesiResmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre başına ÖTV tutarı 31 Ekim'e kadar 7.90 lira, 1-30 Kasım arasında 11.36 lira, 1 Aralık ve sonrasında ise 14.8277 lira olarak uygulanacak.98 oktan benzinin ÖTV tutarı ise ekim ayında 8.90 lira, kasım ayında 12.36 lira, 1 Aralık ve sonrasında 15.5437 lira olacak.LPG'de pompa fiyatları değişiyorLPG türü mallarda eşel mobil sistemi kapsamında kilogram başına 9.2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, sistem öncesindeki 11.3830 lira seviyesine yükseltildi.Düzenlemeyle birlikte LPG otogazın pompa fiyatında bugünden itibaren yaklaşık 1.48 lira artış bekleniyor.12 lira 47 kuruşluk zam önlendiBenzinde eşel mobil sistemi öncesindeki ÖTV uygulamasına dönüş kapsamında beklenen 12.47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin kademeli olarak uygulanmasıyla önlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/akaryakitta-en-kritik-gece-benzine-1247-tllik-rekor-bir-zam-bekleniyor-1109148949.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55e0995b4af829932db2535b25a7bf39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, zam, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)
benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, zam, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)

Benzine kademeli ÖTV artışı Resmi Gazete'de yayımlandı

00:22 01.10.2026 (güncellendi: 00:55 01.10.2026)
© AA / İsmail AslandağBenzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Benzinde ÖTV tutarı yükseltilirken, pompa fiyatına 4.27 lira zam geldi. LPG'de ise eşel mobil öncesi sisteme dönüldü.
Benzinde uygulanan eşel mobil sistemi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla motorinde olduğu gibi kademeli sisteme geçirildi.
Düzenlemeyle birlikte ÖTV artışı nedeniyle benzinin litre fiyatına 4 lira 27 kuruş zam geldi.
Benzine uygulanan ÖTV'nin kasım ve aralık aylarında da artırılması bekleniyor.

Benzinde ÖTV düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre başına ÖTV tutarı 31 Ekim'e kadar 7.90 lira, 1-30 Kasım arasında 11.36 lira, 1 Aralık ve sonrasında ise 14.8277 lira olarak uygulanacak.
98 oktan benzinin ÖTV tutarı ise ekim ayında 8.90 lira, kasım ayında 12.36 lira, 1 Aralık ve sonrasında 15.5437 lira olacak.

LPG'de pompa fiyatları değişiyor

LPG türü mallarda eşel mobil sistemi kapsamında kilogram başına 9.2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, sistem öncesindeki 11.3830 lira seviyesine yükseltildi.
Düzenlemeyle birlikte LPG otogazın pompa fiyatında bugünden itibaren yaklaşık 1.48 lira artış bekleniyor.

12 lira 47 kuruşluk zam önlendi

Benzinde eşel mobil sistemi öncesindeki ÖTV uygulamasına dönüş kapsamında beklenen 12.47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin kademeli olarak uygulanmasıyla önlendi.
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
EKONOMİ
Akaryakıtta en kritik gece: Benzine 12.47 TL'lik rekor bir zam bekleniyor
Dün, 09:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала