https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/benzine-kademeli-otv-artisi-resmi-gazetede-yayimlandi-1109179779.html

Benzine kademeli ÖTV artışı Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzine kademeli ÖTV artışı Resmi Gazete'de yayımlandı

Sputnik Türkiye

Benzinde ÖTV tutarı yükseltilirken, pompa fiyatına 4.27 lira zam geldi. LPG'de ise eşel mobil öncesi sisteme dönüldü. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

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Benzinde uygulanan eşel mobil sistemi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla motorinde olduğu gibi kademeli sisteme geçirildi.Düzenlemeyle birlikte ÖTV artışı nedeniyle benzinin litre fiyatına 4 lira 27 kuruş zam geldi. Benzine uygulanan ÖTV'nin kasım ve aralık aylarında da artırılması bekleniyor.Benzinde ÖTV düzenlemesiResmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre başına ÖTV tutarı 31 Ekim'e kadar 7.90 lira, 1-30 Kasım arasında 11.36 lira, 1 Aralık ve sonrasında ise 14.8277 lira olarak uygulanacak.98 oktan benzinin ÖTV tutarı ise ekim ayında 8.90 lira, kasım ayında 12.36 lira, 1 Aralık ve sonrasında 15.5437 lira olacak.LPG'de pompa fiyatları değişiyorLPG türü mallarda eşel mobil sistemi kapsamında kilogram başına 9.2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, sistem öncesindeki 11.3830 lira seviyesine yükseltildi.Düzenlemeyle birlikte LPG otogazın pompa fiyatında bugünden itibaren yaklaşık 1.48 lira artış bekleniyor.12 lira 47 kuruşluk zam önlendiBenzinde eşel mobil sistemi öncesindeki ÖTV uygulamasına dönüş kapsamında beklenen 12.47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin kademeli olarak uygulanmasıyla önlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/akaryakitta-en-kritik-gece-benzine-1247-tllik-rekor-bir-zam-bekleniyor-1109148949.html

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