Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/lpgye-ikinci-zam-otogaz-fiyatlari-40-lirayi-asti-1109218974.html
LPG'ye ikinci zam: Otogaz fiyatları 40 lirayı aştı
LPG'ye ikinci zam: Otogaz fiyatları 40 lirayı aştı
Sputnik Türkiye
Otogaz fiyatlarına 4.65 lira zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T00:21+0300
2026-10-02T00:30+0300
türki̇ye
benzin
benzin fiyatları
benzin pompası
kurşunlu benzin
benzin istasyonu
zam
ara zam
lpg
lpg tankeri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/04/1043151696_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_33d241da22bf753e6f2ee2ec6b30f81a.jpg
1 Ekim'de yapılan 1.45 liralık zammın ardından LPG'ye 24 saat içinde 4.65 lira daha zam geldi.ÖTV artışıyla 1.45 lira yükselen LPG fiyatı, gece yarısından itibaren geçerli rafineri kaynaklı 4.65 liralık zamla birlikte toplam 40 lirayı aştı.LPG fiyatlarıLPG'de eşel mobil öncesi sisteme dönüldüLPG türü mallarda eşel mobil sistemi kapsamında kilogram başına 9.2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, sistem öncesindeki 11.3830 lira seviyesine yükseltildi. Düzenlemeyle birlikte LPG otogazın pompa fiyatına yaklaşık 1.48 lira artış gelmişti.12 lira 47 kuruşluk zam önlendiBenzinde eşel mobil sistemi öncesindeki ÖTV uygulamasına dönüş kapsamında beklenen 12.47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin kademeli olarak uygulanmasıyla önlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/benzine-kademeli-otv-artisi-resmi-gazetede-yayimlandi-1109179779.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/04/1043151696_209:0:1709:1125_1920x0_80_0_0_affb97fb6e0c5212030b1186edf6c55b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, zam, ara zam, lpg, lpg tankeri
benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, zam, ara zam, lpg, lpg tankeri

LPG'ye ikinci zam: Otogaz fiyatları 40 lirayı aştı

00:21 02.10.2026 (güncellendi: 00:30 02.10.2026)
© AALPG'li araçlar
LPG'li araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© AA
Abone ol
Otogaz fiyatlarına 4.65 lira zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
1 Ekim'de yapılan 1.45 liralık zammın ardından LPG'ye 24 saat içinde 4.65 lira daha zam geldi.
ÖTV artışıyla 1.45 lira yükselen LPG fiyatı, gece yarısından itibaren geçerli rafineri kaynaklı 4.65 liralık zamla birlikte toplam 40 lirayı aştı.

LPG fiyatları

Ankara: 41.29 lira
İstanbul (Avrupa Yakası): 41.20 lira
İzmir: 41.20 lira
İstanbul (Anadolu Yakası): 40.60 lira

LPG'de eşel mobil öncesi sisteme dönüldü

LPG türü mallarda eşel mobil sistemi kapsamında kilogram başına 9.2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, sistem öncesindeki 11.3830 lira seviyesine yükseltildi. Düzenlemeyle birlikte LPG otogazın pompa fiyatına yaklaşık 1.48 lira artış gelmişti.

12 lira 47 kuruşluk zam önlendi

Benzinde eşel mobil sistemi öncesindeki ÖTV uygulamasına dönüş kapsamında beklenen 12.47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin kademeli olarak uygulanmasıyla önlendi.
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
TÜRKİYE
Benzine gelecek 12 TL zam kademeli olarak uygulanacak: İlk artış tabelalara yansıdı
Dün, 00:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала