https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/lpgye-ikinci-zam-otogaz-fiyatlari-40-lirayi-asti-1109218974.html
LPG'ye ikinci zam: Otogaz fiyatları 40 lirayı aştı
LPG'ye ikinci zam: Otogaz fiyatları 40 lirayı aştı
Sputnik Türkiye
Otogaz fiyatlarına 4.65 lira zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T00:21+0300
2026-10-02T00:21+0300
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1 Ekim'de yapılan 1.45 liralık zammın ardından LPG'ye 24 saat içinde 4.65 lira daha zam geldi.ÖTV artışıyla 1.45 lira yükselen LPG fiyatı, gece yarısından itibaren geçerli rafineri kaynaklı 4.65 liralık zamla birlikte toplam 40 lirayı aştı.LPG fiyatlarıLPG'de eşel mobil öncesi sisteme dönüldüLPG türü mallarda eşel mobil sistemi kapsamında kilogram başına 9.2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, sistem öncesindeki 11.3830 lira seviyesine yükseltildi. Düzenlemeyle birlikte LPG otogazın pompa fiyatına yaklaşık 1.48 lira artış gelmişti.12 lira 47 kuruşluk zam önlendiBenzinde eşel mobil sistemi öncesindeki ÖTV uygulamasına dönüş kapsamında beklenen 12.47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin kademeli olarak uygulanmasıyla önlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/benzine-kademeli-otv-artisi-resmi-gazetede-yayimlandi-1109179779.html
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benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, zam, ara zam, lpg, lpg tankeri
benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, zam, ara zam, lpg, lpg tankeri
LPG'ye ikinci zam: Otogaz fiyatları 40 lirayı aştı
00:21 02.10.2026 (güncellendi: 00:30 02.10.2026)
Otogaz fiyatlarına 4.65 lira zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
1 Ekim'de yapılan 1.45 liralık zammın ardından LPG'ye 24 saat içinde 4.65 lira daha zam geldi.
ÖTV artışıyla 1.45 lira yükselen LPG fiyatı, gece yarısından itibaren geçerli rafineri kaynaklı 4.65 liralık zamla birlikte toplam 40 lirayı aştı.
İstanbul (Avrupa Yakası): 41.20 lira
İstanbul (Anadolu Yakası): 40.60 lira
LPG'de eşel mobil öncesi sisteme dönüldü
LPG türü mallarda eşel mobil sistemi kapsamında kilogram başına 9.2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, sistem öncesindeki 11.3830 lira seviyesine yükseltildi. Düzenlemeyle birlikte LPG otogazın pompa fiyatına yaklaşık 1.48 lira artış gelmişti.
12 lira 47 kuruşluk zam önlendi
Benzinde eşel mobil sistemi öncesindeki ÖTV uygulamasına dönüş kapsamında beklenen 12.47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin kademeli olarak uygulanmasıyla önlendi.