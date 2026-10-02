https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/lpgye-ikinci-zam-otogaz-fiyatlari-40-lirayi-asti-1109218974.html

LPG'ye ikinci zam: Otogaz fiyatları 40 lirayı aştı

LPG'ye ikinci zam: Otogaz fiyatları 40 lirayı aştı

Sputnik Türkiye

Otogaz fiyatlarına 4.65 lira zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye

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1 Ekim'de yapılan 1.45 liralık zammın ardından LPG'ye 24 saat içinde 4.65 lira daha zam geldi.ÖTV artışıyla 1.45 lira yükselen LPG fiyatı, gece yarısından itibaren geçerli rafineri kaynaklı 4.65 liralık zamla birlikte toplam 40 lirayı aştı.LPG fiyatlarıLPG'de eşel mobil öncesi sisteme dönüldüLPG türü mallarda eşel mobil sistemi kapsamında kilogram başına 9.2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, sistem öncesindeki 11.3830 lira seviyesine yükseltildi. Düzenlemeyle birlikte LPG otogazın pompa fiyatına yaklaşık 1.48 lira artış gelmişti.12 lira 47 kuruşluk zam önlendiBenzinde eşel mobil sistemi öncesindeki ÖTV uygulamasına dönüş kapsamında beklenen 12.47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin kademeli olarak uygulanmasıyla önlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/benzine-kademeli-otv-artisi-resmi-gazetede-yayimlandi-1109179779.html

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