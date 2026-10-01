https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/petrolde-cin-etkisi-brent-yeniden-100-dolarin-uzerine-cikti-1109201523.html

Petrolde Çin etkisi: Brent yeniden 100 doların üzerine çıktı

Petrolde Çin etkisi: Brent yeniden 100 doların üzerine çıktı

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatları, Çinli rafinerilerin ekim ayındaki akaryakıt ihracatını durdurduğu yönündeki haberlerin küresel arz endişelerini artırmasıyla yükseldi.

2026-10-01T15:41+0300

2026-10-01T15:41+0300

2026-10-01T15:41+0300

ekonomi̇

brent petrol

brent petrolün varil fiyatı

çin

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Petrol fiyatları, Çinli rafinerilerin ekim ayındaki akaryakıt ihracatını durdurduğu yönündeki haberlerin küresel arz endişelerini artırmasıyla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doların üzerine çıkarken, piyasalarda savaşların küresel enerji arzı üzerindeki etkileri yakından izleniyor.Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin, ekim ayında Hong Kong ve Makao dışındaki bölgelere petrol ürünü ihracatına izin vermedi. Pekin'in, ülke içindeki akaryakıt stoklarını korumak amacıyla aldığı belirtilen kararın ne kadar süreceği henüz netleşmedi.Çin'in devlete ait petrol şirketi PetroChina'nın da ekim ayında planlanan benzin ve jet yakıtı sevkiyatlarının önemli bölümünü iptal ettiği bildirildi. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan ise konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.Haberin ardından petrol fiyatları önceki kayıplarını tersine çevirerek yükseldi. Aralık vadeli Brent petrol yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak varil başına 100 doların üzerine çıktı. ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) de yükseldi.Reuters'ın daha sonraki piyasa verilerine göre Aralık vadeli Brent yüzde 2.5 artışla 100.48 dolara, WTI ise yüzde 1.82 yükselişle 92.07 dolara ulaştı.Çin neden ihracatı durduruyor?Çin, İran savaşı nedeniyle Ortadoğu'dan ham petrol tedarikinin sekteye uğramasının ardından mart ayında akaryakıt ihracatına kısıtlama getirmişti. Temmuz ayında bu kısıtlamalar gevşetilmiş ve benzin, motorin ve jet yakıtı ihracatı aylık olarak yönetilmeye başlanmıştı.Ancak Pekin, 1 Ekim'de başlayan bir haftalık resmi tatil öncesinde büyük rafinerilere ekim ayı için yeni ihracat izni vermedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-savasi-petrol-fiyatlarini-nasil-degistirdi-72-dolardan-126-dolara-tekrar-100-dolar-uzerine-1108773615.html

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