https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/petrolde-cin-etkisi-brent-yeniden-100-dolarin-uzerine-cikti-1109201523.html
Petrolde Çin etkisi: Brent yeniden 100 doların üzerine çıktı
Petrolde Çin etkisi: Brent yeniden 100 doların üzerine çıktı
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatları, Çinli rafinerilerin ekim ayındaki akaryakıt ihracatını durdurduğu yönündeki haberlerin küresel arz endişelerini artırmasıyla yükseldi.
2026-10-01T15:41+0300
2026-10-01T15:41+0300
2026-10-01T15:41+0300
ekonomi̇
brent petrol
brent petrolün varil fiyatı
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/09/1064392234_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7374b6340054eecf1439be49f53da9f.jpg
Petrol fiyatları, Çinli rafinerilerin ekim ayındaki akaryakıt ihracatını durdurduğu yönündeki haberlerin küresel arz endişelerini artırmasıyla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doların üzerine çıkarken, piyasalarda savaşların küresel enerji arzı üzerindeki etkileri yakından izleniyor.Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin, ekim ayında Hong Kong ve Makao dışındaki bölgelere petrol ürünü ihracatına izin vermedi. Pekin'in, ülke içindeki akaryakıt stoklarını korumak amacıyla aldığı belirtilen kararın ne kadar süreceği henüz netleşmedi.Çin'in devlete ait petrol şirketi PetroChina'nın da ekim ayında planlanan benzin ve jet yakıtı sevkiyatlarının önemli bölümünü iptal ettiği bildirildi. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan ise konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.Haberin ardından petrol fiyatları önceki kayıplarını tersine çevirerek yükseldi. Aralık vadeli Brent petrol yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak varil başına 100 doların üzerine çıktı. ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) de yükseldi.Reuters'ın daha sonraki piyasa verilerine göre Aralık vadeli Brent yüzde 2.5 artışla 100.48 dolara, WTI ise yüzde 1.82 yükselişle 92.07 dolara ulaştı.Çin neden ihracatı durduruyor?Çin, İran savaşı nedeniyle Ortadoğu'dan ham petrol tedarikinin sekteye uğramasının ardından mart ayında akaryakıt ihracatına kısıtlama getirmişti. Temmuz ayında bu kısıtlamalar gevşetilmiş ve benzin, motorin ve jet yakıtı ihracatı aylık olarak yönetilmeye başlanmıştı.Ancak Pekin, 1 Ekim'de başlayan bir haftalık resmi tatil öncesinde büyük rafinerilere ekim ayı için yeni ihracat izni vermedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-savasi-petrol-fiyatlarini-nasil-degistirdi-72-dolardan-126-dolara-tekrar-100-dolar-uzerine-1108773615.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/09/1064392234_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_faf936b40b4c95a75b845445f24902d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, çin
brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, çin
Petrolde Çin etkisi: Brent yeniden 100 doların üzerine çıktı
Petrol fiyatları, Çinli rafinerilerin ekim ayındaki akaryakıt ihracatını durdurduğu yönündeki haberlerin küresel arz endişelerini artırmasıyla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doların üzerine çıktı.
Petrol fiyatları, Çinli rafinerilerin ekim ayındaki akaryakıt ihracatını durdurduğu yönündeki haberlerin küresel arz endişelerini artırmasıyla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doların üzerine çıkarken, piyasalarda savaşların küresel enerji arzı üzerindeki etkileri yakından izleniyor.
Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin, ekim ayında Hong Kong ve Makao dışındaki bölgelere petrol ürünü ihracatına izin vermedi. Pekin'in, ülke içindeki akaryakıt stoklarını korumak amacıyla aldığı belirtilen kararın ne kadar süreceği henüz netleşmedi.
Çin'in devlete ait petrol şirketi PetroChina'nın da ekim ayında planlanan benzin ve jet yakıtı sevkiyatlarının önemli bölümünü iptal ettiği bildirildi. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan ise konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.
Haberin ardından petrol fiyatları önceki kayıplarını tersine çevirerek yükseldi. Aralık vadeli Brent petrol yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak varil başına 100 doların üzerine çıktı. ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) de yükseldi.
Reuters'ın daha sonraki piyasa verilerine göre Aralık vadeli Brent yüzde 2.5 artışla 100.48 dolara, WTI ise yüzde 1.82 yükselişle 92.07 dolara ulaştı.
Çin neden ihracatı durduruyor?
Çin, İran savaşı nedeniyle Ortadoğu'dan ham petrol tedarikinin sekteye uğramasının ardından mart ayında akaryakıt ihracatına kısıtlama getirmişti. Temmuz ayında bu kısıtlamalar gevşetilmiş ve benzin, motorin ve jet yakıtı ihracatı aylık olarak yönetilmeye başlanmıştı.
Ancak Pekin, 1 Ekim'de başlayan bir haftalık resmi tatil öncesinde büyük rafinerilere ekim ayı için yeni ihracat izni vermedi.