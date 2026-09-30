https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/altin-4-bin-100-dolardan-dondu-yatirimci-icin-kritik-48-saat-1109146887.html

Altın 4 bin 100 dolardan döndü: Fiyatlarda gözler 15.30'da, kritik 48 saat başladı

Altın 4 bin 100 dolardan döndü: Fiyatlarda gözler 15.30'da, kritik 48 saat başladı

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, haftanın başındaki sert satışın ardından 4 bin 100 dolar bölgesinden toparlanmaya çalışıyor. Yatırımcının gözü şimdi iki kritik veride: Bugün... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T07:35+0300

2026-09-30T07:35+0300

2026-09-30T07:39+0300

ekonomi̇

john williams

abd

new york

fed

sivil havacılık güvenliği tahkik ve analiz bürosu (bea)

ekonomi

altın

ons altın

gram altın

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Altın piyasasında sert satışın ardından yön arayışı sürüyor. Ons altın pazartesi günü yaklaşık yüzde 4 gerileyerek son haftaların en düşük seviyelerine inerken, salı günü gelen alımlarla yeniden 4 bin 140 doların üzerine çıktı. ABD altın vadeli kontratları ise günü 4 bin 179,70 dolardan tamamladı.Altındaki sert geri çekilmede güçlenen dolar, yükselen ABD tahvil faizleri ve enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin endişeler belirleyici oldu. Pazartesi günü altın yüzde 4'e yaklaşan kayıpla hazirandan bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı.Altında 4 bin 110 dolar bölgesinde alıcı geldiPazartesi günkü satışta ons altının yaklaşık 4 bin 110 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından satış baskısı hafifledi. Salı günü spot altın yüzde 1'e varan yükseliş kaydederken fiyat yeniden 4 bin 140 dolar bölgesine çıktı.Bu hareket, 4 bin 100-4 bin 110 dolar bölgesini kısa vadede piyasanın yakından takip ettiği seviyelerden biri haline getirdi. Ancak tepki alımlarının kalıcı bir toparlanmaya dönüşüp dönüşmeyeceğinde ABD'den gelecek makroekonomik veriler belirleyici olacak.Altın yatırımcısının gözü saat 15.30'daHaftanın ilk büyük sınavı bugün gelecek. ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun (BEA) resmi takvimine göre ağustos ayı kişisel gelir ve harcamalar raporu 30 Eylül'de ABD doğu saatiyle 08.30'da, Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Raporda Fed'in yakından takip ettiği PCE fiyat endeksi de yer alacak.Piyasa beklentileri yıllık manşet PCE enflasyonunun yaklaşık yüzde 3,7 seviyesinde kalmasına işaret ediyor. Temmuz ayında yıllık manşet PCE yüzde 3,7 olarak gerçekleşmişti.Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisi, Fed'in yeni faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki fiyatlamaları güçlendirebilir. Böyle bir senaryoda ABD tahvil faizleri ve doların yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde yeniden baskı yaratabilir.Beklentilerin altında kalacak bir veri ise ters yönde çalışabilir. Enflasyon baskısının hafiflediğine işaret edecek sonuç, Fed'in faiz artırımlarında daha temkinli davranabileceği beklentisini destekleyerek altının toparlanmasına alan açabilir.Fed'den altına nefes aldıran mesajAltındaki tepki alımlarını destekleyen gelişmelerden biri New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamaları oldu. Williams, eylül ayındaki faiz artışının ardından yeni bir artırıma gitmek konusunda aciliyet görmediğini ve bundan sonraki kararların ekonomik verilere bağlı olması gerektiğini söyledi.Ancak altının önündeki temel baskılardan biri olan ABD tahvil faizleri yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi salı günü yüzde 5,293 seviyesine kadar çıkarak 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı.Tahvil getirilerinin yükselmesi, yatırımcılara faiz ödemeyen altının göreli cazibesini azaltabiliyor. Bu nedenle PCE verisinin ardından yalnızca altının ilk tepkisi değil, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin hareketi de piyasada yakından izlenecek.İkinci kritik gün cuma: ABD istihdamı açıklanacakAltın yatırımcısının önündeki ikinci büyük sınav 2 Ekim Cuma günü gelecek. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), eylül ayına ilişkin istihdam raporunu ABD doğu saatiyle 08.30'da, Türkiye saatiyle 15.30'da yayımlayacak.İstihdam piyasasının beklentilerden güçlü kalması, ABD ekonomisinin yüksek faizlere rağmen dirençli olduğu algısını destekleyebilir. Böyle bir tablo, Fed'in para politikasını daha uzun süre sıkı tutabileceği veya yeni bir faiz artırımına gidebileceği beklentilerini güçlendirebilir.İstihdamın belirgin biçimde zayıflaması ise Fed'in bundan sonraki adımlarda daha temkinli davranabileceği beklentisini öne çıkarabilir. Bu nedenle piyasalar açısından tek tek veriler kadar PCE ve istihdam verilerinin birlikte oluşturacağı tablo önem taşıyor.Petrol ve tahvil faizleri altının yönünde belirleyiciAltının pazartesi günkü sert düşüşünde petrol fiyatları ve tahvil piyasasındaki satışlar da etkili oldu. Enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon endişelerini artırırken ABD tahvil getirileri çok yıllı zirvelere çıktı. Güçlenen dolar da değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.Bu nedenle altının yönü yalnızca PCE ve istihdam rakamlarına bağlı olmayacak. Petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş, enflasyon beklentilerini güçlendirerek Fed üzerindeki sıkılaşma baskısını artırabilir. Tahvil faizlerinin yüksek kalması da altında olası yükselişlerin önünde engel oluşturabilir.Türkiye'deki yatırımcı açısından tabloya bir değişken daha ekleniyor: dolar/TL kuru. Gram altın fiyatı hem ons altındaki değişimden hem de döviz kurundan etkilendiği için küresel piyasalardaki hareketlerin Türkiye'deki karşılığı farklılaşabiliyor.Altında kritik 48 saat: Piyasa hangi senaryoyu izleyecek?Altın 4 bin 100 dolar bölgesindeki sert satışın ardından tepki verirken piyasada gözler önce PCE enflasyonuna, ardından cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporuna çevrildi.Enflasyon ve istihdam verilerinin güçlü gelmesi, Fed'in yeni faiz artışlarına ilişkin beklentileri güçlendirerek dolar ve tahvil faizleri üzerinden altın üzerinde baskı yaratabilir. Daha zayıf bir veri kombinasyonu ise Fed'in beklemede kalabileceği beklentisini destekleyerek değerli metalin toparlanmasına alan açabilir.Bu nedenle önümüzdeki 48 saat, 4 bin 100 dolar çevresinden başlayan hareketin kısa süreli bir tepki mi yoksa daha kalıcı bir yön değişiminin başlangıcı mı olduğuna ilişkin piyasaya yeni ipuçları verecek.

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