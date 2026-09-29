https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/altin-4-bin-100-dolara-cekildi-piyasada-kritik-3-gunluk-alarm-1109112853.html

Altın 4 bin 100 dolara çekildi: Piyasada kritik 3 günlük alarm

Altın 4 bin 100 dolara çekildi: Piyasada kritik 3 günlük alarm

Sputnik Türkiye

Ons altın 4.110 dolara inerek yedi haftanın dip seviyesini test ederken, ABD tahvil getirileri 19 yılın zirvesine tırmandı. Güvenli liman arayışını gölgeleyen... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T06:53+0300

2026-09-29T06:53+0300

2026-09-29T06:53+0300

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Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyon sürerken ons altın, alışılmış güvenli liman refleksinin dışına çıkarak sert bir satış dalgasıyla karşılaştı. Pazartesi günü yüzde 4'e yaklaşan kayıpla 4.110,55 dolara kadar inen değerli metal, Asya seansında 4.116 dolar çevresinde tutunmaya çalışıyor. Yalnızca birkaç hafta önce 4.600 doların üzerinde fiyatlanan altın için 4.100 dolar psikolojik desteği artık kırılma noktası olarak izleniyor.ABD vadeli işlemlerinde yüzde 3,5'i bulan kayıp son üç ayın en sert günlük düşüşlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ancak asıl gizem, jeopolitik risklerin arttığı ve Brent petrol fiyatının 106 doları aştığı bir ortamda altının neden değer kaybettiğinde yatıyor. Normal şartlarda emtiayı desteklemesi beklenen yüksek petrol fiyatları, bu kez enflasyonu tetikleme potansiyeli nedeniyle Fed faiz beklentilerini yukarı çekiyor.Tahvil faizleri 19 yılın zirvesinde: Rakip güçleniyorAltındaki kan kaybının merkez üssünde ABD tahvil getirileri yer alıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,27 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması ve 2 yıllık getirilerin yüzde 5 sınırına dayanması, faiz getirisi sunmayan altının taşıma maliyetini hızla artırdı. Yatırımcıların getiri sunan risksiz varlıklara yönelmesi satışları körükledi.Buna ek olarak güçlenen Dolar Endeksi (DXY) 101,2 seviyelerinde direnç göstererek değerli metal üzerindeki baskıyı pekiştirdi. Fon yöneticilerinin net uzun pozisyonlarının temmuzdan bu yana en düşük seviyeye inmesi ve borsa yatırım fonlarından (ETF) gerçekleşen çıkışlar, piyasadaki alım iştahının zayıfladığını ortaya koyuyor.3 kritik gün: JOLTS, PCE ve i̇stihdam maratonuPiyasanın yönünü belirleyecek üç aşamalı ABD veri takvimi bugün başlıyor:Vadeli piyasalarda 27-28 Ekim Fed toplantısına yönelik faiz artışı olasılığı yüzde 70'in üzerine çıkmış durumda. Windsor Brokers analisti Slobodan Drvenica, 4.100 dolar eşiğinin aşağı yönlü kalıcı kırılması durumunda 4.000 dolar seviyesinin hızla gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor.Gram altında çifte denklem ve uzun vadeli tabloKısa vadeli teknik baskıya karşın uzun vadeli kurumsal talep gücünü koruyor. Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, küresel altın fonları ağustosta 18 milyar dolarlık net giriş kaydederek fiziki rezervlerini 4.189 ton ile tarihi rekor düzeye taşıdı. Bu tablo, mevcut düşüşün uzun vadeli bir trend dönüşünden ziyade kısa vadeli bir faiz fiyatlaması olduğunu gösteriyor.Yurtiçi piyasada ise gram altın, ons fiyatındaki düşüş ile Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü eğilim arasında dengelenmeye çalışıyor. Önümüzdeki 72 saat içinde Washington'dan gelecek her makroekonomik sinyal, hem ons cephesindeki kırılmayı hem de içeride gram altının seyrini doğrudan şekillendirecek.

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