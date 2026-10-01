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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/istanbulun-eylul-enflasyonu-belli-oldu-1109197458.html
İstanbul’un eylül enflasyonu belli oldu
İstanbul’un eylül enflasyonu belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul’un eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. İTO’ya göre kentte perakende fiyatlar aylık yüzde 2,11, yıllık yüzde 33,55 arttı. Toptan fiyatlardaki aylık... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T14:15+0300
2026-10-01T14:15+0300
ekonomi̇
i̇stanbul
enflasyon
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İTO’nun 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile 1963=100 bazlı Toptan Eşya Fiyatları İndeksi sonuçlarına göre, geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlardaki artış yüzde 33,55, toptan fiyatlardaki artış ise yüzde 25,90 olarak gerçekleşti.İstanbul’da yıllık perakende fiyat artışı yüzde 33,55İTO verilerine göre yıllık ortalama artış perakende fiyatlarda yüzde 36,66, toptan fiyatlarda ise yüzde 23,11 olarak hesaplandı.Aylık bazda tüketici fiyatlarında en dikkat çekici değişim ise eğitim harcamalarında yaşandı.En yüksek artış eğitim harcamalarındaİstanbul Tüketici Fiyat İndeksi kapsamında eylülde bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 22,59 ile eğitim harcamaları grubunda kaydedildi. Artışta yeni eğitim yılının başlaması etkili oldu.Eğitimi yüzde 4,60 ile ulaştırma, yüzde 2,96 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,42 ile lokanta ve oteller, yüzde 2,24 ile haberleşme, yüzde 1,93 ile ev eşyası, yüzde 1,73 ile eğlence ve kültür ve yüzde 1,69 ile konut izledi.Giyim ve ayakkabıda yüzde 0,91, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,14 artış kaydedilirken, alkollü içecekler ve tütün ile sağlık harcama gruplarında fiyat değişimi görülmedi.Ulaştırma, haberleşme, çeşitli mal ve hizmetler ile lokanta ve otellerde dönemsel ve piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri etkili olurken, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda mevsimsel fiyat hareketleri öne çıktı.Toptan fiyatlarda en yüksek artış enerji grubundaToptan eşya fiyatlarında eylül ayının en yüksek aylık artışı yüzde 6,56 ile yakacak ve enerji maddelerinde gerçekleşti.Bu grubu yüzde 4,99 ile madenler, yüzde 4,89 ile inşaat malzemeleri, yüzde 4,15 ile işlenmemiş maddeler ve yüzde 1,31 ile kimyevi maddeler takip etti.Gıda maddelerinde fiyatlar yüzde 0,68 gerilerken, mensucat grubunda değişim yaşanmadı.Madenlerde yıllık ortalama artış yüzde 40,11Toptan fiyatlarda yıllık ortalama artış madenlerde yüzde 40,11, gıda maddelerinde yüzde 27,60, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 24,79, inşaat malzemelerinde yüzde 23,97 olarak hesaplandı.İşlenmemiş maddelerde yıllık ortalama artış yüzde 15,20, mensucatta yüzde 13,47 ve kimyevi maddelerde ise yüzde 9,97 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-fon-aciklamasi-en-kisa-surede-odeme-icin-adim-atiliyor-1109195993.html
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i̇stanbul, enflasyon, i̇stanbul ticaret odası (i̇to)
i̇stanbul, enflasyon, i̇stanbul ticaret odası (i̇to)

İstanbul’un eylül enflasyonu belli oldu

14:15 01.10.2026
© Fotoğraf : Canva ImagesABD market
ABD market - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© Fotoğraf : Canva Images
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İstanbul’un eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. İTO’ya göre kentte perakende fiyatlar aylık yüzde 2,11, yıllık yüzde 33,55 arttı. Toptan fiyatlardaki aylık artış yüzde 1,96, yıllık artış yüzde 25,90 oldu. Tüketici fiyatlarında en yüksek aylık artış, yeni eğitim yılının da etkisiyle yüzde 22,59 ile eğitimde görüldü.
İTO’nun 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile 1963=100 bazlı Toptan Eşya Fiyatları İndeksi sonuçlarına göre, geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlardaki artış yüzde 33,55, toptan fiyatlardaki artış ise yüzde 25,90 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da yıllık perakende fiyat artışı yüzde 33,55

İTO verilerine göre yıllık ortalama artış perakende fiyatlarda yüzde 36,66, toptan fiyatlarda ise yüzde 23,11 olarak hesaplandı.
Aylık bazda tüketici fiyatlarında en dikkat çekici değişim ise eğitim harcamalarında yaşandı.

En yüksek artış eğitim harcamalarında

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi kapsamında eylülde bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 22,59 ile eğitim harcamaları grubunda kaydedildi. Artışta yeni eğitim yılının başlaması etkili oldu.
Eğitimi yüzde 4,60 ile ulaştırma, yüzde 2,96 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,42 ile lokanta ve oteller, yüzde 2,24 ile haberleşme, yüzde 1,93 ile ev eşyası, yüzde 1,73 ile eğlence ve kültür ve yüzde 1,69 ile konut izledi.
Giyim ve ayakkabıda yüzde 0,91, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,14 artış kaydedilirken, alkollü içecekler ve tütün ile sağlık harcama gruplarında fiyat değişimi görülmedi.
Ulaştırma, haberleşme, çeşitli mal ve hizmetler ile lokanta ve otellerde dönemsel ve piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri etkili olurken, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda mevsimsel fiyat hareketleri öne çıktı.

Toptan fiyatlarda en yüksek artış enerji grubunda

Toptan eşya fiyatlarında eylül ayının en yüksek aylık artışı yüzde 6,56 ile yakacak ve enerji maddelerinde gerçekleşti.
Bu grubu yüzde 4,99 ile madenler, yüzde 4,89 ile inşaat malzemeleri, yüzde 4,15 ile işlenmemiş maddeler ve yüzde 1,31 ile kimyevi maddeler takip etti.
Gıda maddelerinde fiyatlar yüzde 0,68 gerilerken, mensucat grubunda değişim yaşanmadı.

Madenlerde yıllık ortalama artış yüzde 40,11

Toptan fiyatlarda yıllık ortalama artış madenlerde yüzde 40,11, gıda maddelerinde yüzde 27,60, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 24,79, inşaat malzemelerinde yüzde 23,97 olarak hesaplandı.
İşlenmemiş maddelerde yıllık ortalama artış yüzde 15,20, mensucatta yüzde 13,47 ve kimyevi maddelerde ise yüzde 9,97 oldu.
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