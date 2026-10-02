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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
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çekmeköy
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ak parti
orhan çerkez
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü ayrı ayrı kabul etti.Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.Rozetini Erdoğan takmıştıÇerkez 1 Ağustos'ta, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi ile birlikte AK Parti'ye katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/istanbulda-3-ilce-belediyesi-ak-partiye-gecti-1107714053.html
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recep tayyip erdoğan, çekmeköy, tuzla, ak parti, orhan çerkez
recep tayyip erdoğan, çekmeköy, tuzla, ak parti, orhan çerkez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti

15:34 02.10.2026 (güncellendi: 16:22 02.10.2026)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü ayrı ayrı kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.
© TCCB / Mustafa KamacıErdoğan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü ayrı ayrı kabul etti.
Erdoğan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü ayrı ayrı kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
Erdoğan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü ayrı ayrı kabul etti.
© TCCB / Mustafa Kamacı

Rozetini Erdoğan takmıştı

Çerkez 1 Ağustos'ta, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi ile birlikte AK Parti'ye katılmıştı.
İstanbul'da 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
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İstanbul'da 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti
1 Ağustos, 18:28
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