https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/cumhurbaskani-erdogan-cekmekoy-belediye-baskani-orhan-cerkezi-kabul-etti-1109239921.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti. 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T15:34+0300

2026-10-02T15:34+0300

2026-10-02T16:22+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

çekmeköy

tuzla

ak parti

orhan çerkez

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü ayrı ayrı kabul etti.Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.Rozetini Erdoğan takmıştıÇerkez 1 Ağustos'ta, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi ile birlikte AK Parti'ye katılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/istanbulda-3-ilce-belediyesi-ak-partiye-gecti-1107714053.html

çekmeköy

tuzla

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recep tayyip erdoğan, çekmeköy, tuzla, ak parti, orhan çerkez