https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/cumhurbaskani-erdogan-cekmekoy-belediye-baskani-orhan-cerkezi-kabul-etti-1109239921.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T15:34+0300
2026-10-02T15:34+0300
2026-10-02T16:22+0300
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çekmeköy
tuzla
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orhan çerkez
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü ayrı ayrı kabul etti.Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.Rozetini Erdoğan takmıştıÇerkez 1 Ağustos'ta, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi ile birlikte AK Parti'ye katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/istanbulda-3-ilce-belediyesi-ak-partiye-gecti-1107714053.html
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recep tayyip erdoğan, çekmeköy, tuzla, ak parti, orhan çerkez
recep tayyip erdoğan, çekmeköy, tuzla, ak parti, orhan çerkez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti
15:34 02.10.2026 (güncellendi: 16:22 02.10.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü ayrı ayrı kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı
.
Rozetini Erdoğan takmıştı
Çerkez 1 Ağustos'ta, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi ile birlikte AK Parti'ye katılmıştı
.