https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/9-belediye-baskani-ak-partiye-katildi-cumhurbaskani-erdogan-katilan-isimlere-rozet-takti--1109137378.html

9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye katılan 9 belediye başkanına rozet taktı. Erdoğan, toplantıda fon... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T18:11+0300

2026-09-29T18:11+0300

2026-09-29T18:59+0300

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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ve Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer CHP'den AK Parti'ye geçti.Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ve Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu Yeniden Refah Partisi'nden, Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu ise İYİ Parti'den AK Parti'ye katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına parti rozetleri takıldı.'Nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti olarak 11 milyon 710 bine ulaşan üyemizle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsem azdır. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti Bizden sonrakilere inşallah şanla, şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara saridir. İnşallah dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Her zaman söylüyorum. Bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. 'Ben olmazsam bu hareket olmaz' diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz burada fakir fukaranın, garip gurebanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emrihak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Unutmayın. Biz yenilenerek yürürüz. Tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz'' açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz'' şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. Kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki 'hadi oradan'" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/ak-parti-sozcusu-celik-bmde-turkiye-ruzgari-esti-1109071397.html

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yeniden refah partisi, chp, ak parti, belediye, belediye başkanı