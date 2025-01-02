https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ak-partinin-istanbulda-19-ilce-baskan-adaylari-belli-oldu-1092261973.html

AK Parti'nin İstanbul'da 19 ilçe başkan adayları belli oldu

AK Parti'nin İstanbul'da 19 ilçe başkan adayları belli oldu

Sputnik Türkiye

AK Parti 8. Olağan İstanbul İl Kongresi hazırlıkları devam ederken, İstanbul'da 19 ilçe başkan adayları belli oldu. 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T01:35+0300

2025-01-02T01:35+0300

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politika

ak parti

osman nuri kabaktepe

ilçe başkanı

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AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin hazırlıkları sürüyor. Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bugüne kadar görevlerini büyük bir özveri ve kararlılıkla yürüten ilçe başkan ve yönetimlerine de tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.Açıklamaya göre 19 ilçenin başkan adayları şöyle:Bahçelievler - Uğur YılmazBağcılar - Muhammed Yavuz GültepeBakırköy - Ahmet Faruk KuranBayrampaşa - Mehmet AcarBeyoğlu - Kasım FıratBüyükçekmece - Mahmut YusufÇekmeköy - Erdem KoçoğluEsenyurt - Toğay ÇobanFatih - Fatih KaraismailoğluKadıköy - Ahmet ÖztürkKartal - Haydar GöksoyKağıthane - Erkan YıldırımMaltepe - Serkan BahadırSancaktepe - Feyzullah TorlakSilivri - Sami BarlasSultangazi - İmdat KamacıŞişli - Serkan PolatTuzla - Şeref ÇolakZeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya

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ak parti, osman nuri kabaktepe, ilçe başkanı