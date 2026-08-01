https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/istanbulda-3-ilce-belediyesi-ak-partiye-gecti-1107714053.html
İstanbul'da 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti
İstanbul'da 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti
Sputnik Türkiye
AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkan... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T18:28+0300
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda bazı belediye başkanı ve belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı.Programa katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye katılan isimlere rozetlerini taktı.Tuzla, Çekmeköy ve Şile AK Parti'ye geçtiToplantıda, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı.Bunun yanı sıra bu ilçelerde görev yapan çok sayıda belediye meclis üyesi de AK Parti'ye geçti.AK Parti'ye katılan isimler şöyle sıralandı:Erdoğan: Türkiye hepimizin ortak paydasıdırProgramda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın sürekli kendini yenilediğini belirterek, Türkiye'nin ortak değerler etrafında buluşmasının önemine vurgu yaptı.Erdoğan, farklı kökenlerden gelen vatandaşların ortak paydasının Türkiye olduğunu ifade ederek, ülkenin yüksek çıkarları söz konusu olduğunda birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.Yeni katılan isimlerin AK Parti'nin İstanbul'daki çalışmalarına güç katacağını belirten Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda ortak zeminde buluşmanın milli bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/erdogandan-terorsuz-turkiye-aciklamasi-yasal-duzenleme-meclise-geliyor-1107713310.html
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türkiye, ak parti, ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı, çekmeköy, ümraniye, şile
İstanbul'da 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti
AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim AK Parti'ye katıldı. Yeni katılanlara rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda bazı belediye başkanı ve belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı.
Programa katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye katılan isimlere rozetlerini taktı.
Tuzla, Çekmeköy ve Şile AK Parti'ye geçti
Toplantıda, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı.
Bunun yanı sıra bu ilçelerde görev yapan çok sayıda belediye meclis üyesi de AK Parti'ye geçti.
AK Parti'ye katılan isimler şöyle sıralandı:
Tuzla:
Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile belediye meclis üyeleri Arzu Yelken, Özcan Türk, Eyüp Sunar ve Osman Bilgin.
Çekmeköy:
Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile belediye meclis üyeleri Ekrem Esmeray ve Fevzi Varlı.
Şile:
Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, İBB ve Şile Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Coşkun ile belediye meclis üyeleri Abdullah Gedik ve Turan İnanır.
Ümraniye:
İBB ve Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Fındık.
Beyoğlu:
Belediye Meclis Üyesi Recep Yamak.
Erdoğan: Türkiye hepimizin ortak paydasıdır
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın sürekli kendini yenilediğini belirterek, Türkiye'nin ortak değerler etrafında buluşmasının önemine vurgu yaptı.
Erdoğan, farklı kökenlerden gelen vatandaşların ortak paydasının Türkiye olduğunu ifade ederek, ülkenin yüksek çıkarları söz konusu olduğunda birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
Yeni katılan isimlerin AK Parti'nin İstanbul'daki çalışmalarına güç katacağını belirten Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda ortak zeminde buluşmanın milli bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.