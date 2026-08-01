https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/istanbulda-3-ilce-belediyesi-ak-partiye-gecti-1107714053.html

İstanbul'da 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti

Sputnik Türkiye

AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkan... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T18:28+0300

2026-08-01T18:28+0300

2026-08-01T18:28+0300

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda bazı belediye başkanı ve belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı.Programa katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye katılan isimlere rozetlerini taktı.Tuzla, Çekmeköy ve Şile AK Parti'ye geçtiToplantıda, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı.Bunun yanı sıra bu ilçelerde görev yapan çok sayıda belediye meclis üyesi de AK Parti'ye geçti.AK Parti'ye katılan isimler şöyle sıralandı:Erdoğan: Türkiye hepimizin ortak paydasıdırProgramda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın sürekli kendini yenilediğini belirterek, Türkiye'nin ortak değerler etrafında buluşmasının önemine vurgu yaptı.Erdoğan, farklı kökenlerden gelen vatandaşların ortak paydasının Türkiye olduğunu ifade ederek, ülkenin yüksek çıkarları söz konusu olduğunda birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.Yeni katılan isimlerin AK Parti'nin İstanbul'daki çalışmalarına güç katacağını belirten Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda ortak zeminde buluşmanın milli bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/erdogandan-terorsuz-turkiye-aciklamasi-yasal-duzenleme-meclise-geliyor-1107713310.html

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türkiye, ak parti, ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı, çekmeköy, ümraniye, şile