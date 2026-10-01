https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/erdogan-ak-parti-kadin-uye-sayisi-6-milyonu-asti-1109204407.html
Erdoğan'dan seçim mesajı: 'İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı, İstanbul zaten patlamayı yapacak'
Erdoğan'dan seçim mesajı: 'İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı, İstanbul zaten patlamayı yapacak'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de kadın üye sayısının 6 milyonu aştığını açıkladı. Erdoğan "İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı, İstanbul zaten patlamayı... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026-10-01T17:04+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili kadınlara seslendi ve seçime yönelik mesaj verdi. Erdoğan "İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı, İstanbul zaten patlamayı yapacak" dedi.'Adı gibi ak olan partimizi lekelemek istiyorlar'Erdoğan AK Parti'ye yönelik eleştirilere yanıt verdi ve 'saldırı kampanyası' olarak niteledi:AK Parti kadın üye sayısı 6 milyonu geçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/tbmmde-yeni-yasama-yili-basliyor-cumhurbaskani-erdogan-konusma-yapiyor-1109197874.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, kadın kolları, esenyurt, i̇stanbul, seçim, kadın
recep tayyip erdoğan, ak parti, kadın kolları, esenyurt, i̇stanbul, seçim, kadın
Erdoğan'dan seçim mesajı: 'İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı, İstanbul zaten patlamayı yapacak'
17:04 01.10.2026 (güncellendi: 17:19 01.10.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de kadın üye sayısının 6 milyonu aştığını açıkladı. Erdoğan "İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı, İstanbul zaten patlamayı yapacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili kadınlara seslendi ve seçime yönelik mesaj verdi. Erdoğan "İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı, İstanbul zaten patlamayı yapacak" dedi.
'Adı gibi ak olan partimizi lekelemek istiyorlar'
Erdoğan AK Parti'ye yönelik eleştirilere
yanıt verdi ve 'saldırı kampanyası' olarak niteledi:
Son günlerde birileri olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik saldırı kampanyası başlattı. Değerlerimizi de hedef alan çirkin bir tavır içine girdiler. Adı gibi ak pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Bu ahlaksızları ben milletimizin takdirine havale ediyorum
AK Parti kadın üye sayısı 6 milyonu geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:
AK Parti kadın üye sayısı 6 milyonu aştı
Kadınlar akademide, orduda artık hiçbir baskı ile yasakla karşılaşmadan devletine milletine başarı ile hizmet ediyor.
Kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır tolerans ile yaklaşarak yasal düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. Bunları lütuf olarak değil görevimiz olarak yaptık.