https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/erdogan-ak-parti-kadin-uye-sayisi-6-milyonu-asti-1109204407.html

Erdoğan'dan seçim mesajı: 'İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı, İstanbul zaten patlamayı yapacak'

Erdoğan'dan seçim mesajı: 'İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı, İstanbul zaten patlamayı yapacak'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de kadın üye sayısının 6 milyonu aştığını açıkladı. Erdoğan "İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı, İstanbul zaten patlamayı... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T17:04+0300

2026-10-01T17:04+0300

2026-10-01T17:19+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

ak parti

kadın kolları

esenyurt

i̇stanbul

seçim

kadın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili kadınlara seslendi ve seçime yönelik mesaj verdi. Erdoğan "İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı, İstanbul zaten patlamayı yapacak" dedi.'Adı gibi ak olan partimizi lekelemek istiyorlar'Erdoğan AK Parti'ye yönelik eleştirilere yanıt verdi ve 'saldırı kampanyası' olarak niteledi:AK Parti kadın üye sayısı 6 milyonu geçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/tbmmde-yeni-yasama-yili-basliyor-cumhurbaskani-erdogan-konusma-yapiyor-1109197874.html

esenyurt

i̇stanbul

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ak parti, kadın kolları, esenyurt, i̇stanbul, seçim, kadın