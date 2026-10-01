https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/tbmmde-yeni-yasama-yili-basliyor-cumhurbaskani-erdogan-konusma-yapiyor-1109197874.html
TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fon meselesini süratle çözüyoruz' vurgusu
TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fon meselesini süratle çözüyoruz' vurgusu
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde konuşma yapıyor. Erdoğan "Fon... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T14:28+0300
2026-10-01T14:28+0300
2026-10-01T14:47+0300
poli̇ti̇ka
tbmm
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlıyor.'Üstesinden geliyoruz' Erdoğan, yeni yasama yılının açılışında Genel Kurul'da milletvekillerine sesleniyor. Erdoğan fon krizine dair de mesaj verdi:'Parlamentomuzun temposu çok yüksek'Türkiye'nin büyüme rakamlarıYENİ Partililer salonu terk ettiYENİ Partili vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce Genel Kurul'u terk etti.
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tbmm, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
tbmm, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fon meselesini süratle çözüyoruz' vurgusu
14:28 01.10.2026 (güncellendi: 14:47 01.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde konuşma yapıyor. Erdoğan "Fon meselesini süratle çözüyoruz" dedi.
TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlıyor.
Erdoğan, yeni yasama yılının açılışında Genel Kurul'da milletvekillerine sesleniyor. Erdoğan fon krizine dair de mesaj verdi:
Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarı ile geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinden hakkaniyet gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz
'Parlamentomuzun temposu çok yüksek'
Sizleri en kalbi duygularla muhabbetle selamlıyorum. Bu Meclis milli mücadeleyi başarıyla idare etmiştir. Siyasetçiler olarak birinci vazifemiz, emanetini taşıdığımız aziz milletimize layıkı veçhile hizmet etmektir. TBMM, dünyanın, çalışma temposu en yüksek parlamentolarından biri. Adaletten emniyete ulaştırmadan şehirleştirmeye kadar ülkemizi ilgilendiren her alanda önemli adımlar attık.
Türkiye'nin büyüme rakamları
2026'nın ilk yarısında Türkiye yıllık yüzde 2.5 büyüdü. Zirai doun arından tarım hızlı toparlandı. yılın ilk 6 ayında turizm geliri 25.7 milyar dolara ulaştı.
YENİ Partililer salonu terk etti
YENİ Partili vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce Genel Kurul'u terk etti.