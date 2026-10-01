TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fon meselesini süratle çözüyoruz' vurgusu

Sizleri en kalbi duygularla muhabbetle selamlıyorum. Bu Meclis milli mücadeleyi başarıyla idare etmiştir. Siyasetçiler olarak birinci vazifemiz, emanetini taşıdığımız aziz milletimize layıkı veçhile hizmet etmektir. TBMM, dünyanın, çalışma temposu en yüksek parlamentolarından biri. Adaletten emniyete ulaştırmadan şehirleştirmeye kadar ülkemizi ilgilendiren her alanda önemli adımlar attık.