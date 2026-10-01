https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/abdulkadir-selvi-bunu-bir-kenara-yazin-erdogan-bu-krizden-de-guclenerek-cikacak-1109184289.html
Abdulkadir Selvi: Bunu bir kenara yazın, Erdoğan bu krizden de güçlenerek çıkacak
Abdulkadir Selvi: Bunu bir kenara yazın, Erdoğan bu krizden de güçlenerek çıkacak
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca birçok kriz atlattığını vurguladı ve "Bunu bir kenara yazın. Erdoğan, bu krizden de güçlenerek... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T09:37+0300
2026-10-01T09:37+0300
2026-10-01T09:37+0300
poli̇ti̇ka
ak parti
abdulkadir selvi
recep tayyip erdoğan
fon
fon soruşturması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/08/1078208909_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_56f00588534e51137ffcb6de49a7f5c0.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi fon krizine ilişkin bir yazı kaleme aldı. Erdoğan'ın krize dair adımlarını değerlendiren Selvi şu mesajı verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/fon-sorusturmasi-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-fon-koordinasyon-kurulunun-2-toplanti-tarihini-1109183426.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/08/1078208909_0:0:1836:1378_1920x0_80_0_0_f2ce718e9cb2eb52775000b0f82ad524.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ak parti, abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, fon, fon soruşturması
ak parti, abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, fon, fon soruşturması
Abdulkadir Selvi: Bunu bir kenara yazın, Erdoğan bu krizden de güçlenerek çıkacak
Abdulkadir Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca birçok kriz atlattığını vurguladı ve "Bunu bir kenara yazın. Erdoğan, bu krizden de güçlenerek çıkacak" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi fon krizine ilişkin bir yazı kaleme aldı.
Erdoğan'ın krize dair adımlarını değerlendiren Selvi şu mesajı verdi:
Kriz dönemlerinde liderler fırtınalı denizlerdeki gemi kaptanlarına benzer. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar nice krizleri atlattı. Erdoğan’ı götürür, AK Parti’yi bitirir denilen krizlerin içinden güçlenerek çıktı. Erdoğan, “Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz” dedi. Bunu bir kenara yazın. Erdoğan, bu krizden de güçlenerek çıkacak. Çünkü önümüzdeki dönemde ekonomik sıkıntılarla boğuşan emeklilerin, asgari ücretlilerin ve esnafın dertlerine derman olacak adımları atacak. Yine, “Yaparsa Erdoğan yapar” dedirtecek.