https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/abdulkadir-selvi-bunu-bir-kenara-yazin-erdogan-bu-krizden-de-guclenerek-cikacak-1109184289.html

Abdulkadir Selvi: Bunu bir kenara yazın, Erdoğan bu krizden de güçlenerek çıkacak

Abdulkadir Selvi: Bunu bir kenara yazın, Erdoğan bu krizden de güçlenerek çıkacak

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca birçok kriz atlattığını vurguladı ve "Bunu bir kenara yazın. Erdoğan, bu krizden de güçlenerek... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T09:37+0300

2026-10-01T09:37+0300

2026-10-01T09:37+0300

poli̇ti̇ka

ak parti

abdulkadir selvi

recep tayyip erdoğan

fon

fon soruşturması

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi fon krizine ilişkin bir yazı kaleme aldı. Erdoğan'ın krize dair adımlarını değerlendiren Selvi şu mesajı verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/fon-sorusturmasi-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-fon-koordinasyon-kurulunun-2-toplanti-tarihini-1109183426.html

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2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

ak parti, abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, fon, fon soruşturması