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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/fon-sorusturmasi-fatma-betul-sayan-kaya-ve-esinin-mal-varliklarina-dondurma-talebi-1109141804.html
Fon soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarına dondurma talebi
Fon soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarına dondurma talebi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması talebiyle ilgili kurumlara yazı gönderildi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
fatma betül sayan kaya
i̇lyas kaya
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
fon
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderildiğini açıkladı.Başsavcılığın açıklamasında, yazının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gönderildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/mustafa-sandalin-esi-melis-sandal-ve-cihan-sutsurupun-tum-mal-varliklarina-el-konuldu-1109142222.html
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fatma betül sayan kaya, i̇lyas kaya, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, fon
fatma betül sayan kaya, i̇lyas kaya, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, fon

Fon soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarına dondurma talebi

19:52 29.09.2026 (güncellendi: 20:25 29.09.2026)
© AAFatma Betül Sayan Kaya
Fatma Betül Sayan Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© AA
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Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması talebiyle ilgili kurumlara yazı gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderildiğini açıkladı.
Başsavcılığın açıklamasında, yazının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gönderildiği belirtildi.
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
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