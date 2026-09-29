https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/fon-sorusturmasi-fatma-betul-sayan-kaya-ve-esinin-mal-varliklarina-dondurma-talebi-1109141804.html

Fon soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarına dondurma talebi

Fon soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarına dondurma talebi

Sputnik Türkiye

Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması talebiyle ilgili kurumlara yazı gönderildi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T19:52+0300

2026-09-29T19:52+0300

2026-09-29T20:25+0300

türki̇ye

fatma betül sayan kaya

i̇lyas kaya

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

fon

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderildiğini açıkladı.Başsavcılığın açıklamasında, yazının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gönderildiği belirtildi.

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fatma betül sayan kaya, i̇lyas kaya, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, fon