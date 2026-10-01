Türkiye
SON DAKİKA | Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/fon-sorusturmasi-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-fon-koordinasyon-kurulunun-2-toplanti-tarihini-1109183426.html
Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı: 'Yol haritamız belirlenmiştir'
Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı: 'Yol haritamız belirlenmiştir'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı yarın sabah... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T09:11+0300
2026-10-01T09:19+0300
ekonomi̇
cevdet yılmaz
recep tayyip erdoğan
fon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/06/1108536070_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_26cc55a3573f41da56c07623a387b81e.jpg
Fon soruşturmasının başlamasının ardından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantısı yarın yapılacak.'Yol haritamız bellidir'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı yarın sabah gerçekleştirecektir. Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır" ifadelerini kullandı.İlk toplantı 29 Eylül'de yapılmıştıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 29 Eylül'de ekonomi kurmaylarının katılımıyla düzenlenen fon kurulu toplantısında, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-tera-yoneticileri-tutuklandi-1109182709.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/06/1108536070_84:0:732:486_1920x0_80_0_0_1d86a8cc76684c558f3f7f48caa66400.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cevdet yılmaz, recep tayyip erdoğan, fon
cevdet yılmaz, recep tayyip erdoğan, fon

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı: 'Yol haritamız belirlenmiştir'

09:11 01.10.2026 (güncellendi: 09:19 01.10.2026)
Cevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı yarın sabah gerçekleştirecektir" dedi.
Fon soruşturmasının başlamasının ardından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantısı yarın yapılacak.

'Yol haritamız bellidir'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı yarın sabah gerçekleştirecektir. Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır" ifadelerini kullandı.

İlk toplantı 29 Eylül'de yapılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 29 Eylül'de ekonomi kurmaylarının katılımıyla düzenlenen fon kurulu toplantısında, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilmişti.
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
EKONOMİ
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri tutuklandı
08:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала