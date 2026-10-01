https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/fon-sorusturmasi-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-fon-koordinasyon-kurulunun-2-toplanti-tarihini-1109183426.html
Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı: 'Yol haritamız belirlenmiştir'
Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı: 'Yol haritamız belirlenmiştir'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı yarın sabah... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T09:11+0300
2026-10-01T09:11+0300
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ekonomi̇
cevdet yılmaz
recep tayyip erdoğan
fon
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Fon soruşturmasının başlamasının ardından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantısı yarın yapılacak.'Yol haritamız bellidir'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı yarın sabah gerçekleştirecektir. Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır" ifadelerini kullandı.İlk toplantı 29 Eylül'de yapılmıştıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 29 Eylül'de ekonomi kurmaylarının katılımıyla düzenlenen fon kurulu toplantısında, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-tera-yoneticileri-tutuklandi-1109182709.html
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cevdet yılmaz, recep tayyip erdoğan, fon
cevdet yılmaz, recep tayyip erdoğan, fon
Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı: 'Yol haritamız belirlenmiştir'
09:11 01.10.2026 (güncellendi: 09:19 01.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı yarın sabah gerçekleştirecektir" dedi.
Fon soruşturmasının başlamasının ardından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantısı yarın yapılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı yarın sabah gerçekleştirecektir. Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır
" ifadelerini kullandı.
İlk toplantı 29 Eylül'de yapılmıştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 29 Eylül'de ekonomi kurmaylarının katılımıyla düzenlenen fon kurulu toplantısında, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilmişti.