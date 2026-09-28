https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/nuhun-gemisi-bulundu-mu-arastirma-ekibi-baskani-acikladi-hayrete-dusuren-verilere-ulastik-dedi-1109090753.html

Nuh'un Gemisi bulundu mu? Araştırma ekibi başkanı açıkladı, 'Hayrete düşüren verilere ulaştık' dedi

Nuh'un Gemisi bulundu mu? Araştırma ekibi başkanı açıkladı, 'Hayrete düşüren verilere ulaştık' dedi

Sputnik Türkiye

Ağrı Dağı'ndaki kazı çalışmalarını yürüten ekibin başkanı Prof. Dr. Cenker Atila, "Nuh'un Gemisi yüzde 100 kanıtlandı" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T12:19+0300

2026-09-28T12:19+0300

2026-09-28T12:27+0300

yaşam

ağrı dağı

ankara

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

konstantiniyye oteli (kitap)

i̇ncil

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Nuh'un gemisi bulundu mu? sorusu henüz net cevaplanamadı. Türkiye’nin Ağrı kentinde olduğuna inanılan Nuh'un Gemisinin kalıntılarını ortaya çıkarmak için bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Prof. Dr. Cenker Atila, "Nuh'un Gemisi yüzde 100 kanıtlandı" gibi paylaşımları "Bu tam doğru sonuçları yansıtmasa da bu araştırma sürecinde çok çok önemli ve ilginç sonuçlara ulaştık." diye değerlendirdi.Nuh'un Gemisi yüzde 100 kanıtlandı mı?Ağrı Dağı'ndaki bilimsel kazı çalışmalarını yürüten ekibin başkanı Prof. Dr. Cenker Atila, "Nuh'un Gemisi yüzde 100 kanıtlandı" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.Ağrı Dağı’nda yürütülen Hz. Nuh’un gemisini arama çalışmalarının 2026 yılı sezonu tamamlandı. Kazı çalışmalarında tufan öncesi döneme ait olduğu düşünülen çanak ve çömlekler bulunurken, zeminden alınan karot örnekleri incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi.'Hayrete düşüren verilere ulaştık'Durupınar Formasyonu (Nuh'un Gemisi) Araştırma Projesi'ni yürüten ekibin başkanı Cenker Atila, sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.Bazı sosyal medya platformlarında "Nuh'un Gemisi yüzde 100 kanıtlandı" gibi paylaşımlar bulunduğunu belirten Atila "Bu tam doğru sonuçları yansıtmasa da bu araştırma sürecinde çok çok önemli ve ilginç sonuçlara ulaştık. Toprak analiz süreci hala devam ediyor. Şimdilik yüzde 100 sonuca ulaşmasak da insanı hayrete düşüren verilere ulaştık. Bunlar kısa süre içinde bilimsel kitap ve makale olarak yayınlanacaktır." dedi.Prof. Dr. Cenker Atila, bu yıl 29 Haziran-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında; hassas GPS koordinatları, 2 boyutlu ve 3 boyutlu dijital modelleme araçları, karot sondaj teknikleri, elektrik özdirenç (ERT) taramaları ve yüksek hassasiyetli yer altı radar (GPR) tarama teknolojilerinden faydalanıldığını söyledi.Karbon testi yapılacakProf. Dr. Cenker Atila, örneklerin hangi dönemden kaldığını anlamak için karbon testi uygulanacağını aktardı. Karbon testi sonuçlarının 2-3 ay içinde netleşeceğini belirten Prof. Dr. Atila "Kazı alanından elde ettiğimiz numunelerin organik (canlı) kalıntılar olup olmadığını tespit etmek için testler uyguluyoruz." dedi."Hz. Nuh'un gemisinin kesin olarak keşfedildiğine dair başlıkların yanıltıcı olduğunu" kaydeden Prof. Dr. Atila; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayıyla ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yürütülen çalışmaların bilimsel verilere ve metodlara dayandığını, laboratuvar çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.Araştırma ekibi, oluşumun yapısını arkeolojik ve jeolojik verilerle inceleyerek bölgede ahşap, iskelet ya da insan eliyle oluşturulmuş yapılara ait kalıntılar bulunup bulunmadığını araştırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/nuhun-gemisi-bati-basininda-tekrar-gundem-resmi-izin-alindi-sonunda-bulunabilir-mi-1106610720.html

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ağrı dağı, ankara, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, konstantiniyye oteli (kitap), i̇ncil, atatürk (unkapanı) köprüsü