https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/nuhun-gemisi-bati-basininda-tekrar-gundem-resmi-izin-alindi-sonunda-bulunabilir-mi-1106610720.html

‘Nuh'un Gemisi’ Batı basınında tekrar gündem, resmi izin alındı: ‘Sonunda bulunabilir mi?’

‘Nuh'un Gemisi’ Batı basınında tekrar gündem, resmi izin alındı: ‘Sonunda bulunabilir mi?’

Sputnik Türkiye

Ağrı dağında yer alan gizemli bir formasyonla ilgili, bölgede devasa bir insan yapımı yapının gömülü olduğuna inanan araştırmacılar, iddialarını test etmek için resmi izin aldı. Detaylar haberde...

2026-06-18T12:36+0300

2026-06-18T12:36+0300

2026-06-18T12:36+0300

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Amerikan ‘Noah’s Ark Scans’ (Nuh’un Gemisi Taramaları) ekibi, Türkiye’deki partnerlerinin Durupınar Formasyonu’nda (Ağrı Dağı yakınları) bugüne kadar gerçekleştirilecek en kapsamlı bilimsel araştırmayı yürütebilmek için hükümetten gerekli izinleri aldığını duyurdu.İngiliz basınında ekibin, tahribatsız sondaj, ileri seviye uzaktan algılama teknolojileri, yeni nesil görüntüleme sistemleri ve yer altında haritalama yapacak ‘Gopher’ adlı yeraltı drone’u kullanacak.İzin haberini duyuran ekip, bu çalışmalarla dünyaya “kesin ve tartışılmaz kanıt” sunmayı hedeflediklerini belirtti.Daha önce yer radarı (GPR) ile 6 metreden fazla derinlikte tarama yapan ekip, doğal bir jeolojik oluşumla uyuşmayan köşeli yapılar ve boşluklar tespit ettiklerini açıklamıştı.Noah’s Ark Scans’in bağış toplama sorumlusu Lauren Witzke, şu ifadeleri kullandı:Seferin bu yıl içinde başlaması planlanıyor, ön bulgular ise verilerin işlenmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.Formasyon nasıl ortaya çıktı?Ağrı Dağı’nın yaklaşık 29 kilometre güneyinde bulunan Durupınar Formasyonu, modern dünyada ancak bir asırdır biliniyor. 1948 yılında meydana gelen şiddetli yağışlar ve depremler, çevresindeki çamuru sürükleyince formasyon ortaya çıktı ve bir çoban tarafından keşfedildi.Kutsal kitaplara göre göre Nuh’un Gemisi, yeryüzünü 150 gün boyunca sular altında bırakan tufanın ardından “Ararat dağlarına” oturmuştu. Formasyonun, İncil’de tarif edilen geminin boyutlarına (yaklaşık 157 metre uzunluk, 26 metre genişlik) uyduğu iddia ediliyor.Ekip liderlerinden Jones, daha önce Londra merkezli Daily Mail’e yaptığı açıklamada şunları söylemişti:Jones, “Bu tünelin hayvanların bulunduğu odalara ana koridor görevi görmüş olabileceğini düşünüyoruz. İncil’de ‘Ararat dağları’ (çoğul) ifadesi geçiyor. Yani tek bir zirve değil, bir dağlık bölge kastediliyor. Bizim bulunduğumuz yer de bu bölge içinde” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/suudi-arabistan-ve-iran-petrolu-tasiyan-tankerler-hurmuz-bogazindan-gecti-1106608798.html

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