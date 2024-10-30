https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/3-bin-yillik-sir-cozuldu-nuhun-gemisinin-yeri-belli-oldu-1089864844.html
3 bin yıllık sır çözüldü: Nuh’un Gemisi’nin yeri belli oldu
3 bin yıllık sır çözüldü: Nuh’un Gemisi’nin yeri belli oldu
Sputnik Türkiye
İngiltere'de bulunan Britanya Müzesi araştırmacılarına göre yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait Babil haritasında Nuh'un Gemisi'ne ait bilgiler keşfedildi. Antik... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T23:21+0300
2024-10-30T23:21+0300
2024-10-30T23:21+0300
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Londra'da bulunan Britanya Müzesi'nde 3 yıllık tabletin sırrı çözülerek Nuh'un Gemisi'nin yeri belirlendi.Bilim insanları Britanya Müzesi'nde sergilenen 3 bin yıllık Imago Mundi isimli tableti incelemeye aldı. İncelemelerde haritadaki bilgilerden yüzyıllardır kayıp olan Nuh'un Gemisi'nin yeri bulundu. Araştırmacılar İncil referansı ile çözdüğü tabletin arka yüzünde bir yolcunun yolculuk sırasında gördüklerini anlattığını buldu. Talimatların birinde parsiktu kadar kalın bir şeyi görmek için yedi fersah yol kat edilmesi gerektiği yazıyordu. Araştırmacılar Parsiktu teriminin antik dönemde Büyük Tufan'dan kurtulmayı işaret eden bir ölçü olarak kullanıldığını belirtti. 1882 yılında Irak'ta bulunan Imago Mundi isimli tablette parsiktu ölçüsünün kullanılmasını şaşırtıcı bulan bilim insanları tarif edilen yolculuğun sonunda Nuh'un Gemisi'nin olduğunu ifade etti. Ağrı Dağı'nı işaret eden tabletin dağın zirvesindeki toprak yapıyı geminin yeri olarak belirlediğini açıkladı. Tablette geminin ölçüleri ise arşın olarak 155 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde, 16 metre yüksekliğinde olduğu ifade edildi.Nuh'un Gemisi nedir?Efsaneye göre Allah'a iman eden Nuh peygambere vahiy gelir. Dönemindeki insanların yaratıcıya karşı geldikleri için cezalandırılacaklarını öğrenen Nuh bir gemi inşa eder. Gemiye her cinsten iki tane alarak felaketten kurtulur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210902/35-yilini-nuhun-gemisini-aramaya-adayan-arastirmaciya-vasiyeti-uzerine-agri-dagi-manzarali-mezarlik-1048552881.html
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ağrı dağı, nuh'un gemisi nerede, nuh peygamber, nuh'un gemisi yeri
ağrı dağı, nuh'un gemisi nerede, nuh peygamber, nuh'un gemisi yeri
3 bin yıllık sır çözüldü: Nuh’un Gemisi’nin yeri belli oldu
İngiltere'de bulunan Britanya Müzesi araştırmacılarına göre yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait Babil haritasında Nuh'un Gemisi'ne ait bilgiler keşfedildi. Antik olayların yazıldığı Imago Mundi isimli tablette Ağrı Dağı detayı yer aldı.
Londra'da bulunan Britanya Müzesi'nde 3 yıllık tabletin sırrı çözülerek Nuh'un Gemisi'nin yeri belirlendi.
Bilim insanları Britanya Müzesi'nde sergilenen 3 bin yıllık Imago Mundi isimli tableti incelemeye aldı. İncelemelerde haritadaki bilgilerden yüzyıllardır kayıp olan Nuh'un Gemisi'nin yeri bulundu. Araştırmacılar İncil referansı ile çözdüğü tabletin arka yüzünde bir yolcunun yolculuk sırasında gördüklerini anlattığını buldu. Talimatların birinde parsiktu kadar kalın bir şeyi görmek için yedi fersah yol kat edilmesi gerektiği yazıyordu. Araştırmacılar Parsiktu teriminin antik dönemde Büyük Tufan'dan kurtulmayı işaret eden bir ölçü olarak kullanıldığını belirtti. 1882 yılında Irak'ta bulunan Imago Mundi isimli tablette parsiktu ölçüsünün kullanılmasını şaşırtıcı bulan bilim insanları tarif edilen yolculuğun sonunda Nuh'un Gemisi'nin olduğunu ifade etti. Ağrı Dağı'nı işaret eden tabletin dağın zirvesindeki toprak yapıyı geminin yeri olarak belirlediğini açıkladı. Tablette geminin ölçüleri ise arşın olarak 155 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde, 16 metre yüksekliğinde olduğu ifade edildi.
Efsaneye göre Allah'a iman eden Nuh peygambere vahiy gelir. Dönemindeki insanların yaratıcıya karşı geldikleri için cezalandırılacaklarını öğrenen Nuh bir gemi inşa eder. Gemiye her cinsten iki tane alarak felaketten kurtulur.