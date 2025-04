Nuh'un Gemisini bulmak için Ağrı’da harekete geçildi: Kesin kanıtlar var

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/nuhun-gemisini-bulmak-icin-agrida-harekete-gecildi-kesin-kanitlar-var-1095242976.html

Nuh’un Gemisi hikayesinde, yaşamı büyük tufandan korumak için büyük bir gemi inşa eden Hz Nuh Peygamber, her canlıdan bir çifti gemisine alarak canlıları tufandan korumuştu. Geminin Ağrı Doğubayazıt'ta olduğu ileri sürülüyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Nuh'un Gemisine ait kalıntıların olduğuna inanılan alan, her daim arkeologların dikkatini çeken bir bölge. Her şey, Yüzbaşı İlhan Durupınar’ın 1959 yılında bölge haritalarını oluşturmak için hava fotoğrafları üzerinde çalışma yaparken başladı. Durupınar, Nuh’un Gemisine ait kalıntıların olduğu iddia edilen yeri, Ağrı Dağı'nın Telçeker köyü yakınlarında keşfetmişti. Adına zaman içinde Durupınar Oluşumu denildiNuh’un Gemisi hikayesinde inanışa göre, yaşamı büyük tufandan korumak için büyük bir gemi inşa eden Nuh Peygamber, her canlıdan bir çifti gemisine alarak canlıları tufandan korumuştu. Yıllarca Nuh’un Gemisi efsanesinin doğruluğu sorgulanmış ve “Nuh'un Gemisi nerede?” sorusu sorulmuştu.Nuh’un Gemisine dair keşifler, Durupınar’ın haritasından sonra ziyaretçi akınına uğrayan Doğubayazıt ilçesine dikkatleri çekti. Nuh’un Gemisinin gerçekliğini kanıtlamaya çalışan arkeologlar ise yıllarca bölgeye akın ederek araştırmalar yürüttü. Coğrafya haritalandırmalardan bölgedeki toprağın incelenmesine kadar yürütülen bu çalışmalar sonucunda, Türkiye’den arkeologların da katıldığı uluslararası bir ekip, bölgede önce testlerden ve analizlerden oluşan bir ön çalışma sonra da yeterince kanıt elde edilirse kazı yapacak.Nuh'un Gemisinin kalıntıları araştırılacakYapılacak kazılarla Türkiye'nin doğusundaki 164 metrelik jeolojik bir yapı olan Durupınar Oluşumu’nda geminin gerçekliğinin kanıtı bulunmaya çalışılacak.Arkeologları kazıya götüren kanıtlar arasında Durupınar Oluşumu’ndan alınan kaya ve toprak örnekleri yer aldı. Bölgedeki toprakta kil benzeri malzemeler, deniz tortuları ve yumuşakçalar dahil olmak üzere deniz ürünleri kalıntıları tespit edildi.Dağda görülen limonitten yapılmış yaklaşık 164 metrelik jeolojik yapı, bazı din kitaplarında anlatılan gemininin boyutlarıyla yakından eşleşiyor gibi görünüyor, ancak bilim adamları herhangi bir sert karar vermeden önce son derece dikkatli olmak istiyor.Üst düzey araştırmacı Andrew Jones “Önümüzdeki birkaç yıl boyunca Türk üniversite ortaklarımız, tespit ettiğimiz yapıların gerçekten insan yapımı mı yoksa doğal oluşumlar mı olduğunu belirlemek için toprak örneklemesi, radar taramaları ve diğer yöntemler gibi tahribatsız testler yapacak” açıklamasını yaptı.Jeofizik araştırmalar, karot sondajı ve dikkatli bir planlama da dahil olmak üzere yapılması gereken çok sayıda iş olduğundan, tekne sahasındaki kazı henüz başlamadı. Örneklerden elde edilen sonuçlar, dağın yüzeyinin altında antik bir geminin varlığına işaret edebilecek başka göstergeler de içeriyor.Örneğin gemi yapısının içinde dışarıya kıyasla daha düşük pH, daha yüksek organik madde ve ayrıca daha yüksek potasyum seviyeleri var ve bunların hepsi 'çürüyen ahşapla tutarlı'.İlk olarak 2019 yılında gerçekleştirilen zemine nüfuz eden radar taramaları da yüzeyin altında dikdörtgen şekillere işaret ettiğinden, arkeologlar aşağıda kesinlikle araştırmaya değer bir şey olduğunu öne sürmek için fazlasıyla kanıta sahip görünüyor.

