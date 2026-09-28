https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kalp-krizinin-yanlis-bilinenlerini-prof-dr-karabulut-acikladi-dilalti-hapi-alinmali-mi-oksurmek-ise-1109078068.html

Kalp krizinin yanlış bilinenlerini Prof. Dr. Karabulut açıkladı: Dilaltı hapı alınmalı mı? Öksürmek işe yarar mı?

Kalp krizinin yanlış bilinenlerini Prof. Dr. Karabulut açıkladı: Dilaltı hapı alınmalı mı? Öksürmek işe yarar mı?

Sputnik Türkiye

Kalp krizi genelde kendini nasıl gösterir? Kalp krizi nasıl anlaşılır?,

2026-09-28T13:09+0300

2026-09-28T13:09+0300

2026-09-28T13:09+0300

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ahmet karabulut

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Türkiye son dönemde art arda genç yaşta meydana gelen kalp krizi vakalarını konuştu. Son olarak komedyen Cem Yılmaz ağır bir kalp krizi geçirmesine rağmen erken müdahale ile kurtulurken, oyuncular Kanbolat Görkem Arslan ve Ramazan Tetik genç yaşlarına rağmen hayatlarını kaybetti.Peki kalp krizi nasıl erken fark edilir? Günlük yorgunluk ve mide spazmından nasıl ayırt edilir? Sputnik Türkiye'ye konuşan Prof. Dr. Ahmet Karabulut kalp krizine dair doğru bilinen yanlışlarını tek tek açıkladı.'Her yıl 20 milyon kişi kalp hastalıkların ölüyor'Kalp krizi genelde kendini nasıl gösterir? Kalp krizi nasıl anlaşılır?Prof. Dr. Karabulut kalp krizini ayırt etmek için şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti:Hangi sinyaller kalp krizi olabilir? Belirtiler neden karıştırılıyor?Kalp krizi şüphesi olan birisi ne yapmalı?Peki kalp krizi şüphesi olan bir kişi ne yapmalı, ne yapmamalı?Kalp krizi anında ne yapılmamalı? 'Dilaltı ve ambulans uyarısı'Prof. Dr. Ahmet Karabulut kriz anına dair kritik bir uyarı da yaptı ve "Eğer kalp krizi geçirdiğimizi düşünüyorsak, mesela falanca kişinin dilaltı vardı, ben bu dilaltını alayım dememek lazım. Çünkü dilaltı kişide tansiyonu daha da fazla düşürebiliyor. O nedenle kişi kalp krizi geçirdiğini düşünüyorsa kan sulandırıcı aspirin dışında o anda bir şey almaması ve sağlık kuruluşuna gidinceye kadar ya da ambulans gelinceye kadar beklemesi faydalı olacaktır. O nedenle hani başkasının kalp ilacını biz kesinlikle almıyoruz. Peki ambulansın gelmesini bekledik. Burada kritik nokta şu. Ambulansı çok iyi tarif etmek lazım. Çünkü genelde sıkıntı oluyor. Ambulans çabuk geliyor ama adresi bulmakta zorluk çekebiliyor. Mutlaka ve mutlaka iyi tarif etmek lazım. Eğer binada asansör var mı yok mu? O da önemli. Çünkü onu da tarif etmek lazım. Hani yukarı nasıl çıkacak, seyyarı mı çıkmaları lazım yoksa aşağı nasıl kişinin ineceğini de çok iyi tarif etmesi lazım. Ondan sonra zaten ambulans geldikten sonra bundan sonrası kolay. Ambulans sizin hemen ilk değerlendirmenizde bakıyor. Bazı ambulanslarda EKG çekme oluyor ve acil bir durum var mıdır, yok mudur zaten size ambulans burada söylüyor." dedi.Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesi ile gündeme geldi: Frank çizgisi kalp krizi belirtisi mi?Cem Yılmaz'ın kalp krizinin ardından gündeme gelen bir başka konu ise Frank çizgisi. kulağındaki Frank çizgisi. Gerçekten Frank çizgisi kalp krizi belirtisi mi?Bazı kalp krizleri neden daha ağır seyrediyor?Dul bırakan damar nedir?Kalp ile ilgili hiçbir sıkıntısı olmayanalr: Ne zaman kontrole gitmeli? Kalp krizinden korunmak için günlük hayata dair 3 kritik adımEn önemli üç adım. Yani en önemli üç adım ne derseniz, ben şunu derim: birincisi hareket, ikincisi kilo ile mücadele, üçüncüsü de stresle mücadele. Hareket çok ama çok önemli. Çünkü hareket bütün vücudun oksijen kullanma kapasitesini arttıran, vücudumuzu dinç tutan, metabolizmamızı ayakta tutan ve sadece kalp hastalığı değil tansiyon, şeker, kanser ve bir sürü ruhsal hastalıktan tutun bir sürü ortopedik hastalığa kadar bizi ayakta tutan bir aktivite. Bu nedenle düzenli hareket çok ama çok önemli. Halı saha kalp krizi riskini artırıyor mu?Kalp krizi denilince şüphesiz akla gelen bir diğer husus da halı saha maçları. Türkiye sık sık halı saha maçında kalp krizi geçiren genç yaştaki erkeklerin de haberini okuyor. Prof. Dr. Karabulut halı saha maçının kalp krizi açısından ne gibi riskler taşıyabileceğini detaylı şekilde anlattı. Karabulut, "Halı sahaya genelde orta yaşlıdaki kişiler gidiyorlar. Hiçbir kondisyon olmadan direkt yüksek tempo egzersizi yapıyorlar. Bakın halı sahada bir depar attığınızda tansiyonunuz 190'lara vurabilir, nabzınız 190'lara vurabilir ve bir anda siz damarınızda bulunan bir plak çatlayıp kalp krizine yol açabilirsiniz, ritim bozukluğuna yol açabilirsiniz. Yani profesyonel sporcuların sporu bıraktığı dönemde biz halı sahaya başlıyoruz. Halı sahayı yapacak kişilerin mutlaka ve mutlaka kondisyonu iyi olması lazım ve daha önce spor yapmayan kişilerin, kondisyonu düşük olan kişilerin 30 yaşın üzerinde yine halı sahaya başlıyorsanız mutlaka bir kontrolden geçin ve ondan sonra halı sahaya başlayın. Gerçekten sıfırdan orta yaşlarda halı sahaya gitmek gerçekten hem ritim bozuklukları hem de kalp krizi açısından oldukça tehlikeli olarak görüyorum. Ve son olarak bahsetmiştim ama kalp krizi anında öksürmek kalp krizini önler mi diye. Bu da bir efsanedir. Kalp krizini önlemez. Bu sadece bir reflekstir. Özellikle sağadamarı tutan kalp krizlerinde nabız çok düşmüşse, tansiyon çok düşmüşse öksürmek nabzımızı ve tansiyonumuzu bir miktar yükseltecektir. Yani öksürme de şu şekilde olacaktır. gibi peş peşe öksürmek lazım. Yoksa kalp krizi geçiriyorsanız öksürmekle kalp krizini atlatamazsınız. Sadece nabız ve tansiyonunuzu birazcık yükseltebilirsiniz. Ama bu da bakıldığında önemli bir manevra olacaktır." dedi.

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