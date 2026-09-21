https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/istanbulspor-futbolcusu-hastaneye-kaldirilmisti-anjiyo-olan-futbolcudan-iyi-haber-1108905433.html
İstanbulspor futbolcusu hastaneye kaldırılmıştı: Anjiyo olan futbolcudan iyi haber
İstanbulspor futbolcusu hastaneye kaldırılmıştı: Anjiyo olan futbolcudan iyi haber
Sputnik Türkiye
1'inci Lig'de takımının Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 1-0 yenip ilk galibiyetini aldığı maçın ardından dönüş yolunda... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T12:05+0300
2026-09-21T12:05+0300
2026-09-21T12:05+0300
spor
kalp
anjiyo
elvin mendy
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, ligin 8. haftasında oynanan Manisa FK karşılaşmasının ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan futbolcu Elvin Mendy'nin kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını duyurdu.Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/besiktas-baskani-serdal-adali-bu-sekilde-lig-bitmez-1108900042.html
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kalp, anjiyo, elvin mendy
kalp, anjiyo, elvin mendy
İstanbulspor futbolcusu hastaneye kaldırılmıştı: Anjiyo olan futbolcudan iyi haber
1'inci Lig'de takımının Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 1-0 yenip ilk galibiyetini aldığı maçın ardından dönüş yolunda rahatsızlanarak kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İstanbulsporlu Elvin Mendy'nin durumunun iyi olduğu açıklandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, ligin 8. haftasında oynanan Manisa FK karşılaşmasının ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan futbolcu Elvin Mendy'nin kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Elvin Mendy, Manisa FK karşılaşmasının ardından takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri yaşaması üzerine tedbir amaçlı olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülmüştür. Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk kontroller ve klinik bulguları doğrultusunda kalp krizi şüphesi oluşması üzerine oyuncumuz, detaylı tetkik ve kontrollerinin yapılması amacıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Manisa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen anjiyo sonucunda kalp damarlarında bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, gerekli kontrollerin ardından takip süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuz Elvin Mendy'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."