Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/istanbulspor-futbolcusu-hastaneye-kaldirilmisti-anjiyo-olan-futbolcudan-iyi-haber-1108905433.html
İstanbulspor futbolcusu hastaneye kaldırılmıştı: Anjiyo olan futbolcudan iyi haber
İstanbulspor futbolcusu hastaneye kaldırılmıştı: Anjiyo olan futbolcudan iyi haber
Sputnik Türkiye
1'inci Lig'de takımının Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 1-0 yenip ilk galibiyetini aldığı maçın ardından dönüş yolunda... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T12:05+0300
2026-09-21T12:05+0300
spor
kalp
anjiyo
elvin mendy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/15/1108905276_0:0:1205:678_1920x0_80_0_0_27cb07f8646eb245e9b57a258e647d24.jpg
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, ligin 8. haftasında oynanan Manisa FK karşılaşmasının ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan futbolcu Elvin Mendy'nin kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını duyurdu.Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/besiktas-baskani-serdal-adali-bu-sekilde-lig-bitmez-1108900042.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/15/1108905276_0:0:905:678_1920x0_80_0_0_1f184fe108338126a428ba3d114c5a09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kalp, anjiyo, elvin mendy
kalp, anjiyo, elvin mendy

İstanbulspor futbolcusu hastaneye kaldırılmıştı: Anjiyo olan futbolcudan iyi haber

12:05 21.09.2026
Elvin Mendy
Elvin Mendy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
Abone ol
1'inci Lig'de takımının Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 1-0 yenip ilk galibiyetini aldığı maçın ardından dönüş yolunda rahatsızlanarak kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İstanbulsporlu Elvin Mendy'nin durumunun iyi olduğu açıklandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, ligin 8. haftasında oynanan Manisa FK karşılaşmasının ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan futbolcu Elvin Mendy'nin kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Elvin Mendy, Manisa FK karşılaşmasının ardından takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri yaşaması üzerine tedbir amaçlı olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülmüştür. Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk kontroller ve klinik bulguları doğrultusunda kalp krizi şüphesi oluşması üzerine oyuncumuz, detaylı tetkik ve kontrollerinin yapılması amacıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Manisa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen anjiyo sonucunda kalp damarlarında bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, gerekli kontrollerin ardından takip süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuz Elvin Mendy'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
SPOR
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Bu şekilde lig bitmez
09:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала