https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/kalp-krizi-gecirmisti-unlu-komedyen-cem-yilmaz-saglik-durumunu-paylasti-herkesi-uyardi-1108501062.html

Kalp krizi geçirmişti: Ünlü komedyen Cem Yılmaz sağlık durumunu paylaştı, herkesi uyardı

Kalp krizi geçirmişti: Ünlü komedyen Cem Yılmaz sağlık durumunu paylaştı, herkesi uyardı

Sputnik Türkiye

Kalp krizi geçiren ve anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. İyi olduğunu söyleyen Yılmaz, herkesi kalp sağlığı... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T13:42+0300

2026-09-04T13:42+0300

2026-09-04T13:42+0300

sağlik

cem yılmaz

kalp hastalıkları

kalp krizi

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Çanakkale'de evinde kalp krizi geçiren ve anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Kilo verdiğini ve sigarayı bıraktığını söyleyen Yılmaz, "Bir haftadır kalbine, damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın. Damar çok önemli" diyerek herkesi uyardı. Kilo verdi, sigarayı bıraktımOperasyon sonrasında dinlenmeye devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Hayatındaki değişikliklerden bahseden Yılmaz, "Evet sigarayı bıraktım, kiloyu verdim. İstediğiniz her şeyi yaptım sıra toplumda bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi. Evet toplum söz sizde" ifadelerini kullandı.Damar çok önemli diyerek uyardıÜnlü komedyen, “Allah’a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim. Beni yine kurtardınız. Bir haftadır kalbine, damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın. Damar çok önemli" diye herkesi de uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/hastaneden-taburcu-edilen-unlu-komedyen-cem-yilmaz-ailesiyle-bir-araya-geldi--1108406869.html

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cem yılmaz, kalp hastalıkları, kalp krizi