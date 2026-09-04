https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/kalp-krizi-gecirmisti-unlu-komedyen-cem-yilmaz-saglik-durumunu-paylasti-herkesi-uyardi-1108501062.html
Kalp krizi geçirmişti: Ünlü komedyen Cem Yılmaz sağlık durumunu paylaştı, herkesi uyardı
Kalp krizi geçirmişti: Ünlü komedyen Cem Yılmaz sağlık durumunu paylaştı, herkesi uyardı
Sputnik Türkiye
Kalp krizi geçiren ve anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. İyi olduğunu söyleyen Yılmaz, herkesi kalp sağlığı... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T13:42+0300
2026-09-04T13:42+0300
2026-09-04T13:42+0300
sağlik
cem yılmaz
kalp hastalıkları
kalp krizi
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Çanakkale'de evinde kalp krizi geçiren ve anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Kilo verdiğini ve sigarayı bıraktığını söyleyen Yılmaz, "Bir haftadır kalbine, damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın. Damar çok önemli" diyerek herkesi uyardı. Kilo verdi, sigarayı bıraktımOperasyon sonrasında dinlenmeye devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Hayatındaki değişikliklerden bahseden Yılmaz, "Evet sigarayı bıraktım, kiloyu verdim. İstediğiniz her şeyi yaptım sıra toplumda bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi. Evet toplum söz sizde" ifadelerini kullandı.Damar çok önemli diyerek uyardıÜnlü komedyen, “Allah’a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim. Beni yine kurtardınız. Bir haftadır kalbine, damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın. Damar çok önemli" diye herkesi de uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/hastaneden-taburcu-edilen-unlu-komedyen-cem-yilmaz-ailesiyle-bir-araya-geldi--1108406869.html
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cem yılmaz, kalp hastalıkları, kalp krizi
cem yılmaz, kalp hastalıkları, kalp krizi
Kalp krizi geçirmişti: Ünlü komedyen Cem Yılmaz sağlık durumunu paylaştı, herkesi uyardı
Kalp krizi geçiren ve anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. İyi olduğunu söyleyen Yılmaz, herkesi kalp sağlığı konusunda 'damar çok önemli' diyerek uyardı.
Çanakkale'de evinde kalp krizi geçiren ve anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Kilo verdiğini ve sigarayı bıraktığını söyleyen Yılmaz, "Bir haftadır kalbine, damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın. Damar çok önemli" diyerek herkesi uyardı.
Kilo verdi, sigarayı bıraktım
Operasyon sonrasında dinlenmeye devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Hayatındaki değişikliklerden bahseden Yılmaz, "Evet sigarayı bıraktım, kiloyu verdim. İstediğiniz her şeyi yaptım sıra toplumda bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi. Evet toplum söz sizde" ifadelerini kullandı.
Damar çok önemli diyerek uyardı
Ünlü komedyen, “Allah’a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim. Beni yine kurtardınız. Bir haftadır kalbine, damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın. Damar çok önemli" diye herkesi de uyardı.