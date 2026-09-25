https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/hali-saha-macinda-kalp-krizi-gecirdi-28-yasindaki-saglik-calisani-hayatini-kaybetti-1109045150.html

Halı saha maçında kalp krizi geçirdi: 28 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Halı saha maçında kalp krizi geçirdi: 28 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kayseri'de halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren 28 yaşındaki sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T15:56+0300

2026-09-25T15:56+0300

2026-09-25T15:56+0300

türki̇ye

kayseri

kalp krizi

halı saha

halı saha maçı

ambulans

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Halı saha maçında bir kişi daha kalp krizi geçirerek öldü. Kayseri'de halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren 28 yaşındaki sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.İlk müdahale hızlı yapıldıKayseri Şehir Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan Mehmet Ali Doğan, Kocasinan ilçesindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken aniden yere yığıldı.Doğan'a ilk müdahale arkadaşları tarafından yapıldı.Kurtulamadıİhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Doğan'ın cenazesinin bugün Kırşehir'de toprağa verileceği öğrenildi.Halı saha maçlarında kalp kriziHalı saha maçlarının uzun süren ve heyecanı da yoğun olan atmosferi zaman zaman kalp krizine sebep olabiliyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde halı saha maçı esnasında fenalaşarak yere yığılan kişilerin kalp krizi geçirdiği anlaşılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/hali-saha-macinda-kalp-krizi-gecirdi-hayatini-kaybetti-1106028543.html

türki̇ye

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kayseri, kalp krizi, halı saha, halı saha maçı, ambulans