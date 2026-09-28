https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/istanbul-valiliginden-saganak-uyarisi-tarih-verildi-kuvvetli-olacak-denildi-1109085461.html
İstanbul Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı: Tarih verildi, 'Kuvvetli olacak' denildi
İstanbul Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı: Tarih verildi, 'Kuvvetli olacak' denildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da dün kuvvetli yağış etkili oldu. Valilik bugün yeni bir uyarı yaptı ve hafta boyunca kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T10:09+0300
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İstanbul Valiliği yeni bir uyarı yayımladı ve sağanak yağışın hafta boyunca etkili olacağını duyurdu.'Kuvvetli sağanak geliyor'Valilik hafta boyunca etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre yağışların il genelinde hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirildi.Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahminine yer verilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/meteorolojiden-19-sehir-icin-sari-kodlu-uyari-firtina-ve-saganak-bu-hafta-boyunca-surecek-1109079450.html
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İstanbul Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı: Tarih verildi, 'Kuvvetli olacak' denildi
10:09 28.09.2026 (güncellendi: 10:45 28.09.2026)
İstanbul'da dün kuvvetli yağış etkili oldu. Valilik bugün yeni bir uyarı yaptı ve hafta boyunca kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği yeni bir uyarı yayımladı ve sağanak yağışın hafta boyunca etkili olacağını duyurdu.
'Kuvvetli sağanak geliyor'
Valilik hafta boyunca etkili olması beklenen yağışların
yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre yağışların il genelinde hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirildi.
Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahminine yer verilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.
" ifadeleri kullanıldı.