https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/istanbuldaki-saganak-yagista-zincirlikuyudaki-alt-gecidi-su-basti-1109079143.html
İstanbul'daki sağanak yağışta Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı
İstanbul'daki sağanak yağışta Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle su basan Zincirlikuyu'daki alt geçit, araç trafiğine kapatıldı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T01:52+0300
2026-09-28T01:52+0300
2026-09-28T02:02+0300
türki̇ye
zincirlikuyu
akom
i̇stanbul
sağanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109078986_0:149:2838:1745_1920x0_80_0_0_b6c7a7cebb17fe89cb0d963f284ce067.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından İstanbul'daki bazı bölgelerde sağanak etkisini gösterdi.Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı. Alt geçidin araç trafiğine kapatılması nedeniyle bazı otobüsler seferlerini yapamadı.Kağıthane'de de Güzeldere Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Caddede ilerleyen araçlar güçlük çekti.Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi'de de yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/egmden-polislerin-is-birakacagi-iddialarina-aciklama-1109078800.html
türki̇ye
zincirlikuyu
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109078986_158:0:2681:1892_1920x0_80_0_0_a078f191edead014c90207bd88cf838b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zincirlikuyu, akom, i̇stanbul, sağanak
zincirlikuyu, akom, i̇stanbul, sağanak
İstanbul'daki sağanak yağışta Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı
01:52 28.09.2026 (güncellendi: 02:02 28.09.2026)
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle su basan Zincirlikuyu'daki alt geçit, araç trafiğine kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından İstanbul'daki bazı bölgelerde sağanak etkisini gösterdi.
Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı. Alt geçidin araç trafiğine kapatılması nedeniyle bazı otobüsler seferlerini yapamadı.
Kağıthane'de de Güzeldere Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Caddede ilerleyen araçlar güçlük çekti.
Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi'de de yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.