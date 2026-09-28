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İstanbul'daki sağanak yağışta Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı
İstanbul'daki sağanak yağışta Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı
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İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle su basan Zincirlikuyu'daki alt geçit, araç trafiğine kapatıldı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından İstanbul'daki bazı bölgelerde sağanak etkisini gösterdi.Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı. Alt geçidin araç trafiğine kapatılması nedeniyle bazı otobüsler seferlerini yapamadı.Kağıthane'de de Güzeldere Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Caddede ilerleyen araçlar güçlük çekti.Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi'de de yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/egmden-polislerin-is-birakacagi-iddialarina-aciklama-1109078800.html
türki̇ye
zincirlikuyu
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zincirlikuyu, akom, i̇stanbul, sağanak
zincirlikuyu, akom, i̇stanbul, sağanak

İstanbul'daki sağanak yağışta Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı

01:52 28.09.2026 (güncellendi: 02:02 28.09.2026)
© AA / Erol Değirmenciİstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle Zincirlikuyu'daki alt geçit ulaşıma kapandı
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle Zincirlikuyu'daki alt geçit ulaşıma kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AA / Erol Değirmenci
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İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle su basan Zincirlikuyu'daki alt geçit, araç trafiğine kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından İstanbul'daki bazı bölgelerde sağanak etkisini gösterdi.
Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı. Alt geçidin araç trafiğine kapatılması nedeniyle bazı otobüsler seferlerini yapamadı.
Kağıthane'de de Güzeldere Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Caddede ilerleyen araçlar güçlük çekti.
Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi'de de yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
TÜRKİYE
EGM'den 'polislerin iş bırakacağı' iddialarına açıklama
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