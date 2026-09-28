https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/istanbuldaki-saganak-yagista-zincirlikuyudaki-alt-gecidi-su-basti-1109079143.html

İstanbul'daki sağanak yağışta Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı

İstanbul'daki sağanak yağışta Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle su basan Zincirlikuyu'daki alt geçit, araç trafiğine kapatıldı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T01:52+0300

2026-09-28T01:52+0300

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türki̇ye

zincirlikuyu

akom

i̇stanbul

sağanak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından İstanbul'daki bazı bölgelerde sağanak etkisini gösterdi.Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı. Alt geçidin araç trafiğine kapatılması nedeniyle bazı otobüsler seferlerini yapamadı.Kağıthane'de de Güzeldere Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Caddede ilerleyen araçlar güçlük çekti.Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi'de de yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/egmden-polislerin-is-birakacagi-iddialarina-aciklama-1109078800.html

türki̇ye

zincirlikuyu

i̇stanbul

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