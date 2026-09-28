https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/meteorolojiden-19-sehir-icin-sari-kodlu-uyari-firtina-ve-saganak-bu-hafta-boyunca-surecek-1109079450.html
Meteoroloji'den 19 şehir için sarı kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak bu hafta boyunca sürecek
Meteoroloji'den 19 şehir için sarı kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak bu hafta boyunca sürecek
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde hava dengeleri aniden değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da yer aldığı tam 19 il için sarı... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) değerlendirmesine göre Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.Yağışların Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Kuvvetli yağış beklenen bölgelerMarmara’nın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İstanbul, Bursa ve Kocaeli için yer yer kuvvetli yağış tahmini yapılırken, Marmara genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgârın saatte 40-60 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.İç Anadolu’da bölge genelinde sağanak beklenirken, yağışların kuzeybatıda kuvvetlenmesi öngörülüyor. Ankara’da sabah saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak tahmini var. Batı Karadeniz’de de yer yer kuvvetli yağış bekleniyor; Bolu’da yağışların sabah saatlerinde etkisini artırabileceği bildirildi.Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Osmaniye çevrelerinde ve Hatay kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında da sağanak görülecek; Samsun’da öğle saatlerinde yağışların yer yer kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı düşüyor, rüzgâr kuvvetleniyorHava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.Rüzgârın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden esmesi öngörülüyor. Marmara ve Ege ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da rüzgârın saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. MGM, kuvvetli yağış ve rüzgârın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.Denizlerde Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtına, Marmara ve Güney Ege’de ise fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.
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Meteoroloji'den 19 şehir için sarı kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak bu hafta boyunca sürecek
07:08 28.09.2026 (güncellendi: 07:09 28.09.2026)
Türkiye genelinde hava dengeleri aniden değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da yer aldığı tam 19 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Ülke genelinde hissedilir derecede düşecek olan sıcaklıklarla birlikte yerel kuvvetli sağanak ve fırtına kapıyı çalıyor; kritik bölgelerde teyakkuza geçildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) değerlendirmesine göre Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.
Yağışların Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında
yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış beklenen bölgeler
Marmara’nın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İstanbul, Bursa ve Kocaeli
için yer yer kuvvetli yağış tahmini yapılırken, Marmara genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgârın saatte 40-60 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.
İç Anadolu’da bölge genelinde sağanak beklenirken, yağışların kuzeybatıda kuvvetlenmesi öngörülüyor. Ankara’da sabah saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak tahmini var. Batı Karadeniz’de de yer yer kuvvetli yağış bekleniyor; Bolu’da yağışların sabah saatlerinde etkisini artırabileceği bildirildi.
Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Osmaniye çevrelerinde ve Hatay kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında da sağanak görülecek; Samsun’da öğle saatlerinde yağışların yer yer kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı düşüyor, rüzgâr kuvvetleniyor
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.
Rüzgârın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden esmesi öngörülüyor. Marmara ve Ege ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da rüzgârın saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. MGM, kuvvetli yağış ve rüzgârın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Denizlerde Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtına
, Marmara ve Güney Ege’de ise fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.