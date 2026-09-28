https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/istanbulda-toprak-kaymasi-eyupsultanda-25-kisi-tahliye-edildi-1109079323.html

İstanbul'da toprak kayması: Eyüpsultan'da 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'da toprak kayması: Eyüpsultan'da 25 kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Eyüpsultan’da dün akşam sağanağa dönüşen yağışın ardından, saat 01.00 sıralarında Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak’ta toprak kayması meydana geldi... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T06:50+0300

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2026-09-28T06:50+0300

türki̇ye

eyüpsultan

yağmur

toprak kayması

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İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, gece sağanağa dönüştü. Saat 01.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak’ta toprak kayması yaşandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri bina ve çevresinde inceleme yaptı.Toprak kayması sonrası apartmandaki 25 kişi tahliye edildiEkiplerin incelemesinin ardından, kayan toprağın yanındaki apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.Toprak kaymasının yaşandığı alanda ve tahliye edilen binada ekiplerin gündüz saatlerinde inceleme yapacağı öğrenildi.

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türki̇ye

eyüpsultan

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eyüpsultan, yağmur, toprak kayması