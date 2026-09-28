https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/arac-kullananlar-1-ekime-dikkat-akaryakitta-esel-mobil-sona-eriyor-fiyatlar-ne-kadar-artacak-1109083593.html
Araç sahipleri 1 Ekim'e dikkat: Akaryakıtta eşel mobil sona eriyor, fiyatlar ne kadar artacak?
Araç sahipleri 1 Ekim'e dikkat: Akaryakıtta eşel mobil sona eriyor, fiyatlar ne kadar artacak?
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarındaki artışın pompaya doğrudan yansımasını engellemek amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi benzinde 1 Ekim 2026 itibarıyla sona erecek... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T09:36+0300
2026-09-28T09:36+0300
2026-09-28T09:37+0300
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Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyir sebebiyle akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi kontrol altında tutmak için devrede olan eşel mobil uygulamasında kritik viraja girildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, daha önce alınan kararlar doğrultusunda benzinde uygulanan desteğin 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamen kaldırılması planlanıyor. Eşel mobil kalkıyor mu?Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından motorinde uygulandığı gibi kademeli bir geçiş veya yeni bir ÖTV düzenleme kararı alınmazsa, 1 Ekim sabahı benzin fiyatlarında ÖTV ve KDV etkisiyle birlikte tarihsel bir artış gerçekleşecek.Eşel mobil sistemi ne demek?Akaryakıtta eşel mobil sistemi, küresel petrol fiyatları veya döviz kuru nedeniyle yaşanan artışların devletin ÖTV alacağından feragat etmesi esasına dayanıyordu. Temmuz ayında yayımlanan karar doğrultusunda benzindeki eşel mobil desteğinin 1 Ekim 2026'da sıfırlanması hükme bağlanmıştı.ÖTV 4.43 liradan 14.83'e çıkacak: Zam tutarı 12.48 lirayı buluyorMevcut durumda benzinin litresinden alınan ÖTV tutarı 4,43 TL seviyesinde bulunuyor. Sistem sona erdiğinde bu tutar yasal sınır olan 14,83 TL'ye tırmanacak. Yalnızca ÖTV farkından kaynaklanan 10,40 TL'lik artışa, verginin vergisi niteliğindeki yüzde 20'lik KDV payı da eklenince (2,08 TL), benzinin pompaya yansıyacak toplam zam tutarı 12,48 TL'yi buluyor.Motorinde kademeli ÖTVAğustos ayında motorin için benzer bir eşel mobil geçişi kurgulanmış ve fiyat şokunun önüne geçmek amacıyla kademeli ÖTV artışı modeline gidilmişti. Buna göre motorindeki ÖTV tutarı eylülde 3 TL artırılırken; ekimde 6 TL, kasımda 9 TL ve aralıkta 12 TL olarak uygulanacak şekilde takvime bağlanmıştı.Henüz resmi karar yokBenzin ve LPG tarafında ise henüz kademeli bir ÖTV artış takvimi yayımlanmadı. Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanları, 1 Ekim'e kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir karar alarak benzindeki 12,48 TL'lik artışı aylara yayabileceğini veya mevcut tutarın tek seferde pompaya yansımasına izin verebileceğini belirtiyor.İstanbul akaryakıt fiyatlarıAnkara akaryakıt fiyatlarıAnkara'da benzin litre fiyatı: 81.30 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 94.60 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 35.09 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıİzmir’de benzin litre fiyatı: 81.60 TLİzmir’de motorin litre fiyatı: 94.90 TLİzmir’de LPG litre fiyatı: 34.99 TL
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benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, eşel mobil sistemi
benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, eşel mobil sistemi
Araç sahipleri 1 Ekim'e dikkat: Akaryakıtta eşel mobil sona eriyor, fiyatlar ne kadar artacak?
09:36 28.09.2026 (güncellendi: 09:37 28.09.2026)
Akaryakıt fiyatlarındaki artışın pompaya doğrudan yansımasını engellemek amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi benzinde 1 Ekim 2026 itibarıyla sona erecek. Hali hazırda litre başına 4,43 TL olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) sistemin bitişiyle birlikte 14,83 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.
Uluslararası petrol piyasalarında
yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki
seyir sebebiyle akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi kontrol altında tutmak için devrede olan eşel mobil uygulamasında kritik viraja girildi.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, daha önce alınan kararlar doğrultusunda benzinde uygulanan desteğin 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamen kaldırılması planlanıyor.
Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından motorinde uygulandığı gibi kademeli bir geçiş veya yeni bir ÖTV düzenleme kararı alınmazsa, 1 Ekim sabahı benzin fiyatlarında
ÖTV ve KDV etkisiyle birlikte tarihsel bir artış gerçekleşecek.
Eşel mobil sistemi ne demek?
Akaryakıtta eşel mobil sistemi, küresel petrol fiyatları veya döviz kuru nedeniyle yaşanan artışların devletin ÖTV alacağından feragat etmesi esasına
dayanıyordu. Temmuz ayında yayımlanan karar doğrultusunda benzindeki eşel mobil desteğinin 1 Ekim 2026'da sıfırlanması
hükme bağlanmıştı.
ÖTV 4.43 liradan 14.83'e çıkacak: Zam tutarı 12.48 lirayı buluyor
Mevcut durumda benzinin litresinden alınan ÖTV tutarı 4,43 TL seviyesinde bulunuyor. Sistem sona erdiğinde bu tutar yasal sınır olan 14,83 TL'ye tırmanacak. Yalnızca ÖTV farkından kaynaklanan 10,40 TL'lik artışa, verginin vergisi niteliğindeki yüzde 20'lik KDV payı da eklenince (2,08 TL), benzinin pompaya yansıyacak toplam zam tutarı 12,48 TL'yi buluyor.
Ağustos ayında motorin için benzer bir eşel mobil geçişi kurgulanmış ve fiyat şokunun önüne geçmek amacıyla kademeli ÖTV artışı modeline gidilmişti. Buna göre motorindeki ÖTV tutarı eylülde 3 TL artırılırken; ekimde 6 TL, kasımda 9 TL ve aralıkta 12 TL olarak uygulanacak şekilde takvime bağlanmıştı.
Benzin ve LPG tarafında ise henüz kademeli bir ÖTV artış takvimi yayımlanmadı. Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanları, 1 Ekim'e kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir karar alarak benzindeki 12,48 TL'lik artışı aylara yayabileceğini veya mevcut tutarın tek seferde pompaya yansımasına izin verebileceğini belirtiyor.
İstanbul akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 80.40 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 93.50 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL,
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 80.20 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 93.30 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı: 81.30 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 94.60 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 35.09 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
İzmir’de benzin litre fiyatı: 81.60 TLİzmir’de motorin litre fiyatı: 94.90 TLİzmir’de LPG litre fiyatı: 34.99 TL