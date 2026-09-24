https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/motorin-fiyatlari-yine-degisiyor-dun-gece-557-lira-indirim-gelmisti-255-lira-artis-olacak-1108992245.html

Motorin fiyatları yine değişiyor: Dün gece 5.57 lira indirim gelmişti, 2.55 lira artış olacak

Motorin fiyatları yine değişiyor: Dün gece 5.57 lira indirim gelmişti, 2.55 lira artış olacak

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar motorin fiyatlarına artış olarak yansıyor. 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T09:31+0300

2026-09-24T09:31+0300

2026-09-24T09:31+0300

ekonomi̇

motorin

akaryakıt

zam

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ABD'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde ABD ve İran arasında yakınlaşmanın olmaması üzerine petrol fiyatları yine dalgalandı.Motorin fiyatları da petroldeki dalgalanmadan etkilendi. Motorinin litresine yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,55 lira artış yapılması bekleniyor.Motorin ne kadar olacak?Motorinin litresi İstanbul'da 93,45 liraya, Ankara'da 94,55 liraya, İzmir'de 94,85 liraya, doğu illerinde ise 96,25 liraya yükselmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/motorine-557-tllik-buyuk-indirim-geldi-yeni-akaryakit-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1108988308.html

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