https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/motorin-fiyatlari-yine-degisiyor-dun-gece-557-lira-indirim-gelmisti-255-lira-artis-olacak-1108992245.html
Motorin fiyatları yine değişiyor: Dün gece 5.57 lira indirim gelmişti, 2.55 lira artış olacak
Motorin fiyatları yine değişiyor: Dün gece 5.57 lira indirim gelmişti, 2.55 lira artış olacak
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar motorin fiyatlarına artış olarak yansıyor. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T09:31+0300
2026-09-24T09:31+0300
2026-09-24T09:31+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
zam
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ABD'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde ABD ve İran arasında yakınlaşmanın olmaması üzerine petrol fiyatları yine dalgalandı.Motorin fiyatları da petroldeki dalgalanmadan etkilendi. Motorinin litresine yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,55 lira artış yapılması bekleniyor.Motorin ne kadar olacak?Motorinin litresi İstanbul'da 93,45 liraya, Ankara'da 94,55 liraya, İzmir'de 94,85 liraya, doğu illerinde ise 96,25 liraya yükselmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/motorine-557-tllik-buyuk-indirim-geldi-yeni-akaryakit-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1108988308.html
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motorin, akaryakıt, zam
Motorin fiyatları yine değişiyor: Dün gece 5.57 lira indirim gelmişti, 2.55 lira artış olacak
Ayrıntılar geliyor
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar motorin fiyatlarına artış olarak yansıyor.
ABD'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde ABD ve İran arasında yakınlaşmanın olmaması üzerine petrol fiyatları yine dalgalandı.
Motorin fiyatları da petroldeki dalgalanmadan etkilendi. Motorinin litresine yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,55 lira artış yapılması bekleniyor.
Motorinin litresi İstanbul'da 93,45 liraya, Ankara'da 94,55 liraya, İzmir'de 94,85 liraya, doğu illerinde ise 96,25 liraya yükselmesi bekleniyor.