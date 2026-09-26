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Araç sahipleri 1 Ekim'e dikkat: Benzine eşel mobil zammı gündemde
Araç sahipleri 1 Ekim'e dikkat: Benzine eşel mobil zammı gündemde
Sputnik Türkiye
Benzinde eşel mobil desteğinin 1 Ekim 2026’da sona ermesi planlanıyor. Sektör kaynaklarına göre yeni bir düzenleme yapılmazsa, litre başına ÖTV’nin 4,43 TL’den... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-26T10:20+0300
ekonomi̇
eşel mobil sistemi
maliye bakanlığı
benzin
benzin fiyatları
motorin
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Akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiren eşel mobil sisteminde benzine yönelik kritik tarih yaklaşıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzinde uygulanan desteğin 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen kaldırılması planlanıyor.Hürriyet'te yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından motorinde olduğu gibi kademeli bir geçiş veya yeni bir ÖTV düzenlemesi yapılmaması halinde, mevcut hesaplamaya göre benzin fiyatlarına ÖTV ve KDV kaynaklı toplam 12,48 TL’lik artış yansıması gündemde.Benzinde eşel mobil desteği 1 Ekim’de sıfırlanacakEşel mobil sistemi, küresel petrol fiyatları veya döviz kurundaki artışların akaryakıt fiyatlarına etkisini sınırlamak amacıyla devletin ÖTV alacağından feragat etmesi esasına dayanıyor.Temmuz ayında yayımlanan karar doğrultusunda benzindeki eşel mobil desteğinin 1 Ekim 2026’da sıfırlanması hükme bağlanmıştı.ÖTV’nin 4,43 TL’den 14,83 TL’ye çıkması öngörülüyorMevcut durumda benzinin litresinden alınan ÖTV 4,43 TL seviyesinde bulunuyor. Sistemin mevcut haliyle sona ermesi durumunda bu tutarın yasal sınır olan 14,83 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.Böylece yalnızca ÖTV’den kaynaklanan fark 10,40 TL olacak. Bu tutara yüzde 20’lik KDV etkisinin de eklenmesiyle pompaya yansıyabilecek toplam artışın 12,48 TL’yi bulacağı hesaplanıyor.Ancak bu hesaplama, 1 Ekim’e kadar yeni bir düzenleme yapılmaması durumuna dayanıyor.Motorinde kademeli geçiş uygulanmıştıAğustos ayında motorin için benzer bir eşel mobil geçişi gündeme gelmiş, fiyat artışının tek seferde yansımasının önüne geçilmesi amacıyla kademeli ÖTV artışı modeline gidilmişti.Buna göre motorindeki ÖTV tutarının eylülde 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL ve aralıkta 12 TL artırılmasını öngören bir takvim oluşturulmuştu.Benzin için henüz kademeli takvim açıklanmadıBenzin ve LPG için ise henüz kademeli bir ÖTV artış takvimi yayımlanmadı.Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanları, 1 Ekim’e kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni bir karar alabileceğini belirtiyor. Buna göre benzinde hesaplanan 12,48 TL’lik artışın aylara yayılması ya da mevcut tutarın tek seferde pompaya yansıması seçenekleri gündemde bulunuyor.Bu nedenle 1 Ekim’de benzine kesin olarak 12,48 TL zam yapılacağı henüz kesinleşmiş bir durum değil.
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eşel mobil sistemi, maliye bakanlığı, benzin, benzin fiyatları, motorin
eşel mobil sistemi, maliye bakanlığı, benzin, benzin fiyatları, motorin

Araç sahipleri 1 Ekim'e dikkat: Benzine eşel mobil zammı gündemde

09:52 26.09.2026 (güncellendi: 10:20 26.09.2026)
© AA / İsmail AslandağBenzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© AA / İsmail Aslandağ
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Benzinde eşel mobil desteğinin 1 Ekim 2026’da sona ermesi planlanıyor. Sektör kaynaklarına göre yeni bir düzenleme yapılmazsa, litre başına ÖTV’nin 4,43 TL’den 14,83 TL’ye yükselmesi ve KDV etkisiyle pompaya 12,48 TL’lik artış yansıması gündemde. Bakanlığın kademeli geçiş kararı alabileceği de belirtiliyor.
Akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiren eşel mobil sisteminde benzine yönelik kritik tarih yaklaşıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzinde uygulanan desteğin 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen kaldırılması planlanıyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından motorinde olduğu gibi kademeli bir geçiş veya yeni bir ÖTV düzenlemesi yapılmaması halinde, mevcut hesaplamaya göre benzin fiyatlarına ÖTV ve KDV kaynaklı toplam 12,48 TL’lik artış yansıması gündemde.

Benzinde eşel mobil desteği 1 Ekim’de sıfırlanacak

Eşel mobil sistemi, küresel petrol fiyatları veya döviz kurundaki artışların akaryakıt fiyatlarına etkisini sınırlamak amacıyla devletin ÖTV alacağından feragat etmesi esasına dayanıyor.
Temmuz ayında yayımlanan karar doğrultusunda benzindeki eşel mobil desteğinin 1 Ekim 2026’da sıfırlanması hükme bağlanmıştı.

ÖTV’nin 4,43 TL’den 14,83 TL’ye çıkması öngörülüyor

Mevcut durumda benzinin litresinden alınan ÖTV 4,43 TL seviyesinde bulunuyor. Sistemin mevcut haliyle sona ermesi durumunda bu tutarın yasal sınır olan 14,83 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.
Böylece yalnızca ÖTV’den kaynaklanan fark 10,40 TL olacak. Bu tutara yüzde 20’lik KDV etkisinin de eklenmesiyle pompaya yansıyabilecek toplam artışın 12,48 TL’yi bulacağı hesaplanıyor.
Ancak bu hesaplama, 1 Ekim’e kadar yeni bir düzenleme yapılmaması durumuna dayanıyor.

Motorinde kademeli geçiş uygulanmıştı

Ağustos ayında motorin için benzer bir eşel mobil geçişi gündeme gelmiş, fiyat artışının tek seferde yansımasının önüne geçilmesi amacıyla kademeli ÖTV artışı modeline gidilmişti.
Buna göre motorindeki ÖTV tutarının eylülde 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL ve aralıkta 12 TL artırılmasını öngören bir takvim oluşturulmuştu.

Benzin için henüz kademeli takvim açıklanmadı

Benzin ve LPG için ise henüz kademeli bir ÖTV artış takvimi yayımlanmadı.
Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanları, 1 Ekim’e kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni bir karar alabileceğini belirtiyor. Buna göre benzinde hesaplanan 12,48 TL’lik artışın aylara yayılması ya da mevcut tutarın tek seferde pompaya yansıması seçenekleri gündemde bulunuyor.
Bu nedenle 1 Ekim’de benzine kesin olarak 12,48 TL zam yapılacağı henüz kesinleşmiş bir durum değil.
Kamu ihale - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
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