https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/akaryakit-fiyatlari-degisti-5-tl-indirim-gelen-motorine-simdi-de-255-tl-zam-geldi-1109024020.html

Akaryakıt fiyatları değişti: 5 TL indirim gelen motorine şimdi de 2.55 TL zam geldi

Akaryakıt fiyatları değişti: 5 TL indirim gelen motorine şimdi de 2.55 TL zam geldi

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatları bir gün arayla yeniden değişti. 24 Eylül’de litre başına 5,57 TL indirim yapılan motorine, 25 Eylül 2026 Cuma günü itibarıyla 2,55 TL zam... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T07:44+0300

2026-09-25T07:44+0300

2026-09-25T08:23+0300

ekonomi̇

petrol ofisi

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Türkiye’de akaryakıt fiyatları, petrol piyasası ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle yeniden güncellendi. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruş zam yapıldı.Zam, 24 Eylül’de motorine uygulanan 5 lira 57 kuruşluk indirimin hemen ardından geldi. Böylece bir önceki gün yapılan indirimin yaklaşık yüzde 46’sı geri alınmış oldu.Motorine 2,55 TL zam pompaya yansıdıSektör kaynakları tarafından duyurulan fiyat artışı, 25 Eylül Cuma günü saat 00.00 itibarıyla pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.Son değişiklik yalnızca motorin grubunda gerçekleşti. Benzin ve LPG fiyatlarında 25 Eylül itibarıyla yeni bir zam veya indirim açıklanmadı.Motorinin litre fiyatı, uygulanan son artışla İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 93,50 TL, Anadolu Yakası’nda 93,30 TL seviyesine yükseldi. Ankara’da litre fiyatı 94,60 TL’ye, İzmir’de ise 94,90 TL’ye ulaştı.İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara’da benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAnkara:Başkentte motorinin litre fiyatı, son zamla birlikte üç büyükşehir arasında İzmir’in ardından en yüksek seviyeye çıktı.İzmir’de güncel akaryakıt fiyatlarıİzmir:İzmir, açıklanan güncel tarifeye göre hem benzinin hem de motorinin en pahalı olduğu üç büyükşehir konumunda bulunuyor. Güncel fiyatlar Petrol Ofisi’nin yayımladığı pompa fiyatlarıyla da örtüşüyor.Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken uluslararası piyasalardaki petrol ve işlenmiş ürün fiyatları, döviz kuru, rafineri marjları, dağıtım giderleri ve vergiler etkili oluyor.Bu nedenle Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarında zam veya indirim olarak karşılık bulabiliyor. Fiyatlar dağıtım şirketine, bayiye ve bulunduğu bölgeye göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/bitcoinde-17-milyar-dolarlik-vade-saat-1100-kritik-1109023558.html

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