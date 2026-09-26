https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/uefa-uluslar-liginde-gecenin-sonuclari-belli-oldu-1109055629.html

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynanırken, gecenin sonuçları belli oldu. 26.09.2026, Sputnik Türkiye

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UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı.A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, Kocaeli Stadı'nda konuk ettiği Fransa'ya Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 mağlup olurken, Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi.B Ligi 2. Grup'ta Gürcistan-Kuzey İrlanda ve Macaristan-Ukrayna maçları 0-1, 4. Grup'ta ise Polonya-Bosna Hersek 0-0, İsveç-Romanya 2-1 sonuçlandı.C Ligi 2. Grup'ta Ermenistan, Letonya'yı 2-0, Karadağ ise Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1 mağlup etti.UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/turkiye-fransaya-1-0-maglup-oldu-1109055337.html

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