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UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynanırken, gecenin sonuçları belli oldu. 26.09.2026, Sputnik Türkiye
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UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı.A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, Kocaeli Stadı'nda konuk ettiği Fransa'ya Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 mağlup olurken, Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi.B Ligi 2. Grup'ta Gürcistan-Kuzey İrlanda ve Macaristan-Ukrayna maçları 0-1, 4. Grup'ta ise Polonya-Bosna Hersek 0-0, İsveç-Romanya 2-1 sonuçlandı.C Ligi 2. Grup'ta Ermenistan, Letonya'yı 2-0, Karadağ ise Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1 mağlup etti.UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/turkiye-fransaya-1-0-maglup-oldu-1109055337.html
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fransa, belçika, macaristan, uefa uluslar ligi, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

00:15 26.09.2026
© AA / Abdülhamid HoşbaşTürkiye - Fransa maçı
Türkiye - Fransa maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
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UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynanırken, gecenin sonuçları belli oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı.
A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, Kocaeli Stadı'nda konuk ettiği Fransa'ya Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 mağlup olurken, Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi.
B Ligi 2. Grup'ta Gürcistan-Kuzey İrlanda ve Macaristan-Ukrayna maçları 0-1, 4. Grup'ta ise Polonya-Bosna Hersek 0-0, İsveç-Romanya 2-1 sonuçlandı.
C Ligi 2. Grup'ta Ermenistan, Letonya'yı 2-0, Karadağ ise Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
Türkiye - Fransa maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
SPOR
Türkiye, Fransa'ya 1-0 mağlup oldu
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