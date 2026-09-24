https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/msbden-yunanistana-net-mesaj-antlasmalara-uyun--ege-ve-dogu-akdenizdeki-gelismeleri-yakindan-1108993683.html

MSB’den Yunanistan’a net mesaj: 'Antlaşmalara uyun, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından izliyoruz'

MSB’den Yunanistan’a net mesaj: 'Antlaşmalara uyun, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından izliyoruz'

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın gayri askerî statüdeki adalardaki faaliyetlerine ilişkin Atina'ya çağrıda bulundu. MSB, Yunanistan'dan “barış ve... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T10:14+0300

2026-09-24T10:14+0300

2026-09-24T10:28+0300

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalara yönelik faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakanlık, Atina yönetimine uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine uyma çağrısında bulundu.MSB, Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogdan yana tutumunu sürdüreceğini, bununla birlikte uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini bildirdi. Bakanlığın adaların statüsüne ilişkin itirazı yeni değil; MSB daha önce de özellikle Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmalarına atıfta bulunarak Yunanistan'ın bazı adalardaki askerî faaliyetlerine itiraz etmişti.MSB'den Yunanistan'a 'barış ve istikrar' çağrısıBakanlığın Yunanistan'ın gayri askerî statüdeki adaları silahlandırmasına ilişkin açıklamasında, “Beklentimiz, Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir” denildi.MSB, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdüreceğini belirterek, ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatleri ile güvenliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini kaydetti.Bakanlık yakın dönemde de Meis Adası'ndaki askerî unsurların adanın statüsüyle bağdaşmadığını savunmuş ve Yunanistan'ı gayri askerî statüdeki adalarda bu statüyle uyuşmayan faaliyetlerden kaçınmaya çağırmıştı.Doğu Akdeniz'deki denizaltı kablosuna yakın takipMSB'nin gündemindeki bir diğer başlık, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'i birbirine bağlaması planlanan denizaltı elektrik kablosu oldu.Bakanlık, uluslararası hukuk uyarınca Türkiye'nin kıta sahanlığında gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma faaliyetlerinin Ankara ile önceden koordine edilmesi gerektiğini belirtti.Türkiye'nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere izin verilmeyeceğini bildiren MSB, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.Kıbrıs'taki askeri gelişmelere ilişkin açıklamaBakanlık, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki askeri gelişmelerin de yakından takip edildiğini duyurdu.MSB, Güney Kıbrıs'taki hava savunma sistemlerinin Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs açısından doğrudan tehdit oluşturmadığı yönündeki değerlendirmelerin, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe olamayacağını savundu.Türkiye, daha önce de Kıbrıs'taki askerî dengeleri etkileyebilecek adımlara ilişkin benzer açıklamalarda bulunmuştu. MSB, ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılmasının adadaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebileceği görüşünü açıklamıştı.TSK Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdürüyorBakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Akdeniz'in uluslararası suları ve hava sahasındaki faaliyet ve eğitimlerine devam ettiğini de bildirdi.MSB'nin açıklaması, Türk Deniz Kuvvetlerinin Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı gerçekleştirdiği Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı dönemine denk geldi. Bakanlığın resmi duyurusuna göre tatbikat 20-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.Mekke Ortak Savunma Anlaşması açıklamasıMSB'nin açıklamasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması da gündeme geldi.Bakanlık, anlaşmanın taraf ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğini geliştirmeyi, ortak savunma kapasitesini ve caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan bir çerçeve sunduğunu belirtti.MSB daha önce söz konusu yapının Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma iş birliği temelinde şekillendiğini, herhangi bir ülkeye karşı kurulmadığını ve tarafların üçüncü ülkelerle ilişkilerine alternatif oluşturmadığını açıklamıştı.Hudutlarda 671 kişi yakalandıHaftalık bilgilendirmede terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin veriler de paylaşıldı.MSB'nin açıklamasına göre son bir haftada 3 PKK'lı terör örgütü mensubu teslim oldu. Hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, ikisinin terör örgütü mensubu olduğu belirtilen 671 kişi yakalandı, 1069 kişinin ise sınırı geçmesi engellendi.Bakanlık, 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 11 bin 994'e, sınırı geçmesi engellenenlerin sayısının ise 51 bin 338'e ulaştığını bildirdi.Ege ve Doğu Akdeniz mesajıMSB'nin açıklamaları, Ankara ile Atina arasındaki Ege'deki adaların statüsü tartışmasının sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.Türkiye, bazı Ege adalarının uluslararası antlaşmalar gereğince gayri askerî statüde bulunduğunu ve Yunanistan'ın bu statüyle bağdaşmayan askerî faaliyetlerden kaçınması gerektiğini savunuyor. Yunanistan ise uzun süredir Türkiye'nin bu konudaki hukuki yorumlarına itiraz ediyor.Ankara'nın son mesajında ise iki unsur birlikte öne çıktı: Yunanistan ile diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesi, buna karşılık Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerine ilişkin gerekli tedbirlerin alınmaya devam edilmesi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/yunanistan-abye-cagri-turkiyedeki-cop31-boykot-1108985882.html

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