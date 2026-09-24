https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/yunanistan-abye-cagri-turkiyedeki-cop31-boykot-1108985882.html
Yunanistan, AB'ye çağrı: 'Türkiye'deki COP31 boykot'
Yunanistan, AB'ye çağrı: 'Türkiye'deki COP31 boykot'
Sputnik Türkiye
Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, Güney Kıbrıs lideri Nikos Christodoulides’in COP31’e davet edilmemesini gerekçe göstererek AB üyesi ülkelere... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T03:10+0300
2026-09-24T03:10+0300
2026-09-24T03:10+0300
dünya
nikos christodoulides
antalya
cop31
güney kıbrıs
türkiye
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Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, Türkiye'nin Güney Kıbrıs liderini etkinliğe davet edilmemesi nedeniyle Avrupa Birliği üye ülkelerini Antalya'daki COP31 iklim zirvesini boykot etmeye çağırdı.Bakanlıkyaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Açıklamaya göre Papastavrou, Türkiye'nin Güney Kıbrıs lideri Nikos Christodoulides'i COP31'e davet etmeme kararını kınadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/ingiltere-askeri-uzay-filosu-kuracak-1108985771.html
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nikos christodoulides, antalya, cop31, güney kıbrıs, türkiye
nikos christodoulides, antalya, cop31, güney kıbrıs, türkiye
Yunanistan, AB'ye çağrı: 'Türkiye'deki COP31 boykot'
Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, Güney Kıbrıs lideri Nikos Christodoulides’in COP31’e davet edilmemesini gerekçe göstererek AB üyesi ülkelere Antalya’daki zirveyi boykot etme çağrısında bulundu.
Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, Türkiye'nin Güney Kıbrıs liderini etkinliğe davet edilmemesi nedeniyle Avrupa Birliği üye ülkelerini Antalya'daki COP31 iklim zirvesini boykot etmeye çağırdı.
Bakanlıkyaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bakan, Yunanistan'ın temel mesajının 'ya tüm üye devletler COP31'e katılır ya da hiçbiri katılmaz' olduğunu yineledi"
Açıklamaya göre Papastavrou, Türkiye'nin Güney Kıbrıs lideri Nikos Christodoulides'i COP31'e davet etmeme kararını kınadı.