https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-diyarbakir-gaziantep-ve-malatyada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1108995341.html

Güneydoğu'daki 5.4 'lük depremde ilk açıklama Şanlıurfa Valisi'nden: Yıkım bulunmuyor, depremde can kaybı yok

Güneydoğu'daki 5.4 'lük depremde ilk açıklama Şanlıurfa Valisi'nden: Yıkım bulunmuyor, depremde can kaybı yok

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundaki birçok kentte hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin ilk verilerine göre büyüklüğü 5.8 olarak... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T10:47+0300

2026-09-24T10:47+0300

2026-09-24T11:51+0300

son depremler

şanlıurfa

malatya

diyarbakır

afad

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Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundaki birçok kentte hissedilen 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkezini Şanlıurfa Karaköprü olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5.8 olarak duyurdu. AFAD ise 5.4 açıklaması yaptı.Sarsıntının Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildiği bildirildi.Deprem birçok kentte hissedildiDepremin ardından özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Malatya'da sarsıntıyı hisseden kişilerden bildirimler geldi.Validen ilk açıklama: Can kaybı yokŞanlıurfa Valisi, "Sahada inceleme sürüyor, yıkım bulunmuyor. Depremde can kaybı yok" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/korkulan-senaryo-gercek-oldu-yapay-zeka-guvenlik-engelini-asti-tarihte-ilk-kez-bir-devlete-saldirdi-1108994876.html

şanlıurfa

malatya

diyarbakır

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