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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Güneydoğu'daki 5.4 'lük depremde ilk açıklama Şanlıurfa Valisi'nden: Yıkım bulunmuyor, depremde can kaybı yok
Güneydoğu'daki 5.4 'lük depremde ilk açıklama Şanlıurfa Valisi'nden: Yıkım bulunmuyor, depremde can kaybı yok
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundaki birçok kentte hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin ilk verilerine göre büyüklüğü 5.8 olarak... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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son depremler
şanlıurfa
malatya
diyarbakır
afad
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Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundaki birçok kentte hissedilen 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkezini Şanlıurfa Karaköprü olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5.8 olarak duyurdu. AFAD ise 5.4 açıklaması yaptı.Sarsıntının Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildiği bildirildi.Deprem birçok kentte hissedildiDepremin ardından özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Malatya'da sarsıntıyı hisseden kişilerden bildirimler geldi.Validen ilk açıklama: Can kaybı yokŞanlıurfa Valisi, "Sahada inceleme sürüyor, yıkım bulunmuyor. Depremde can kaybı yok" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/korkulan-senaryo-gercek-oldu-yapay-zeka-guvenlik-engelini-asti-tarihte-ilk-kez-bir-devlete-saldirdi-1108994876.html
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şanlıurfa, malatya, diyarbakır, afad

Güneydoğu'daki 5.4 'lük depremde ilk açıklama Şanlıurfa Valisi'nden: Yıkım bulunmuyor, depremde can kaybı yok

10:47 24.09.2026 (güncellendi: 11:51 24.09.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© Fotoğraf
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Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundaki birçok kentte hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin ilk verilerine göre büyüklüğü 5.8 olarak ölçülen sarsıntı için AFAD 5.4 açıklaması yaptı. Şanlıurfa Valisi, "Sahada inceleme sürüyor, yıkım bulunmuyor. Depremde can kaybı yok" dedi.
Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundaki birçok kentte hissedilen 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkezini Şanlıurfa Karaköprü olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5.8 olarak duyurdu. AFAD ise 5.4 açıklaması yaptı.
Sarsıntının Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildiği bildirildi.

Deprem birçok kentte hissedildi

Depremin ardından özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Malatya'da sarsıntıyı hisseden kişilerden bildirimler geldi.

Validen ilk açıklama: Can kaybı yok

Şanlıurfa Valisi, "Sahada inceleme sürüyor, yıkım bulunmuyor. Depremde can kaybı yok" dedi.
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