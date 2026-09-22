https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/borsa-istanbuldan-bist-50-icin-yeni-karar-aciga-satista-kural-degisti-1108930537.html

Borsa İstanbul’dan BIST 50 için yeni karar: Açığa satışta kural değişti

Borsa İstanbul’dan BIST 50 için yeni karar: Açığa satışta kural değişti

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksi'nde yer alan ve açığa satış işlemi yapılabilen paylarda, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) kararı doğrultusunda bugünden... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T11:39+0300

2026-09-22T11:39+0300

2026-09-22T11:39+0300

ekonomi̇

borsa i̇stanbul

bi̇st

bist-50

bist-100

borsada açığa satış yasağı

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Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksi'nde yer alan ve açığa satış işlemi yapılabilen paylarda, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) kararı doğrultusunda bugünden itibaren açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.Açığa satışta kural değiştiBorsa İstanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan duyurusunda, "Bilindiği üzere, SPK'nin kararı uyarınca BIST 50 Endeksi'nde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 22 Eylül 2026 tarihli işlemlerden itibaren geçerli olacak şekilde bir sonraki duyuruya kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği bildirilen duyuruda, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işleminin en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği belirtildi.Duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

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borsa i̇stanbul, bi̇st, bist-50, bist-100, borsada açığa satış yasağı