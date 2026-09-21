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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/hedef-portfoyden-aciklama-31-milyar-tl-buyuklugundeki-varliklarin-durumu-belli-oldu-1108909976.html
Hedef Portföy'den açıklama: 31 milyar TL büyüklüğündeki varlıkların durumu belli oldu
Hedef Portföy'den açıklama: 31 milyar TL büyüklüğündeki varlıkların durumu belli oldu
Sputnik Türkiye
TEFAS'ın tüm işlemlerini durdurduğu Hedef Portföy Yönetimi bir açıklama yaptı ve 31. milyar TL büyüklüğündeki varlıkların güvende olduğunu duyurdu. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T14:58+0300
2026-09-21T14:58+0300
ekonomi̇
fon
takasbank
spk
yatırımcı
yatırım
hedef portföy
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SPK'nin kararlarının ardından Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nun (TEFAS) yatırım fonlarının alış ve satış işlemlerini durdurduğu Hedef Portföy yazılı bir açıklama yaptı. Şirket, tasfiyeye konu olan ve olmayan fonlarda herhangi bir likidite sorunu ya da temerrüt bulunmadığını, 31 milyar TL büyüklüğündeki varlıkların güvende olduğunu duyurdu.Takasbank işlemlere izin vermediEkonomim'in haberine göre, 17 Eylül 2026 tarihinde emirlerin durdurulduğu ana kadar gelen tüm satış taleplerinin Hedef Portföy tarafından nakit olarak karşılandığı ancak Takasbank'ın işlemlere izin vermediği belirtildi. TEFAS'ın tüm işlemleri iptal etmesi nedeniyle iletilen emirlerin şirket sistemi üzerinden görüntülenemez hale geldiği aktarıldı.Karar anından itibaren tasfiyesi istenen fonlara emir iletiminin yapılamadığı, bu fonlarda borsa ve organize piyasalarda işlem gerçekleştirilemediği kaydedildi. Ayrıca TEFAS'a açık olan diğer Hedef Portföy fonlarının da halen emir iletimine kapalı olduğu bilgisi paylaşıldı. Tasfiyesine karar verilen fonların varlıklarının saklayıcı kuruluş ve aracı kurumlar bünyesinde eksiksiz bulunduğu ifade edildi. Söz konusu tasfiye sürecinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yönetiminde yürütüleceği açıklandı.13 yatırım fonunun toplam büyüklüğü 31 milyar TLAçıklamada yer alan finansal detaylara göre, TEFAS'ta tasfiye konusuna dahil olan 13 yatırım fonunun toplam büyüklüğü 18 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 31 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu bakiyenin yaklaşık 29,8 milyar TL'lik kısmının likit fonlarda yer aldığı vurgulanırken, bilgi kirliliği yaşanmaması adına tasfiyeye konu olan diğer fonların durumunun eşit şekilde değerlendirilmemesi gerektiği hatırlatıldı.Yatırımcıları mağdur edecek ve ödenmeyecek bir varlık içermiyorHedef Portföy, tasfiye sürecinde olan ya da olmayan hiçbir TEFAS fonunun likidite sorunu yaşatacak, yatırımcıları mağdur edecek veya ödenemeyecek bir varlık içermediğini bildirdi. Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Fonlarımızda herhangi bir likidite sorunu ya da temerrüt bulunmamaktadır. Hedef Portföy'ün piyasa tecrübesi, güçlü sermaye yapısı ve finansal kaynakları tüm yükümlülüklerini karşılayabilecek düzeydedir. Sürecin yatırımcılarımızın haklarına halel gelmeden en kısa sürede ve en verimli şekilde tamamlanması için ilgili resmî kurumlarla tam bir uyum ve iletişim içinde çalışılmaktadır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fon-sorusturmasi-buyuyor-pusula-portfoyun-de-dahil-oldugu-9-sirketle-baglantili-malvarliklari-1108899593.html
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fon, takasbank, spk, yatırımcı, yatırım, hedef portföy
fon, takasbank, spk, yatırımcı, yatırım, hedef portföy

Hedef Portföy'den açıklama: 31 milyar TL büyüklüğündeki varlıkların durumu belli oldu

14:58 21.09.2026
© AA / Dilara İrem SancarBorsa istanbul
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© AA / Dilara İrem Sancar
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TEFAS'ın tüm işlemlerini durdurduğu Hedef Portföy Yönetimi bir açıklama yaptı ve 31. milyar TL büyüklüğündeki varlıkların güvende olduğunu duyurdu.
SPK'nin kararlarının ardından Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nun (TEFAS) yatırım fonlarının alış ve satış işlemlerini durdurduğu Hedef Portföy yazılı bir açıklama yaptı. Şirket, tasfiyeye konu olan ve olmayan fonlarda herhangi bir likidite sorunu ya da temerrüt bulunmadığını, 31 milyar TL büyüklüğündeki varlıkların güvende olduğunu duyurdu.

Takasbank işlemlere izin vermedi

Ekonomim'in haberine göre, 17 Eylül 2026 tarihinde emirlerin durdurulduğu ana kadar gelen tüm satış taleplerinin Hedef Portföy tarafından nakit olarak karşılandığı ancak Takasbank'ın işlemlere izin vermediği belirtildi. TEFAS'ın tüm işlemleri iptal etmesi nedeniyle iletilen emirlerin şirket sistemi üzerinden görüntülenemez hale geldiği aktarıldı.
Karar anından itibaren tasfiyesi istenen fonlara emir iletiminin yapılamadığı, bu fonlarda borsa ve organize piyasalarda işlem gerçekleştirilemediği kaydedildi. Ayrıca TEFAS'a açık olan diğer Hedef Portföy fonlarının da halen emir iletimine kapalı olduğu bilgisi paylaşıldı. Tasfiyesine karar verilen fonların varlıklarının saklayıcı kuruluş ve aracı kurumlar bünyesinde eksiksiz bulunduğu ifade edildi. Söz konusu tasfiye sürecinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yönetiminde yürütüleceği açıklandı.

13 yatırım fonunun toplam büyüklüğü 31 milyar TL

Açıklamada yer alan finansal detaylara göre, TEFAS'ta tasfiye konusuna dahil olan 13 yatırım fonunun toplam büyüklüğü 18 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 31 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu bakiyenin yaklaşık 29,8 milyar TL'lik kısmının likit fonlarda yer aldığı vurgulanırken, bilgi kirliliği yaşanmaması adına tasfiyeye konu olan diğer fonların durumunun eşit şekilde değerlendirilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Yatırımcıları mağdur edecek ve ödenmeyecek bir varlık içermiyor

Hedef Portföy, tasfiye sürecinde olan ya da olmayan hiçbir TEFAS fonunun likidite sorunu yaşatacak, yatırımcıları mağdur edecek veya ödenemeyecek bir varlık içermediğini bildirdi. Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Fonlarımızda herhangi bir likidite sorunu ya da temerrüt bulunmamaktadır. Hedef Portföy'ün piyasa tecrübesi, güçlü sermaye yapısı ve finansal kaynakları tüm yükümlülüklerini karşılayabilecek düzeydedir. Sürecin yatırımcılarımızın haklarına halel gelmeden en kısa sürede ve en verimli şekilde tamamlanması için ilgili resmî kurumlarla tam bir uyum ve iletişim içinde çalışılmaktadır."
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