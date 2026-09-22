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Borsada manipülasyon soruşturması: 11 kişi gözaltına alındı
Borsada manipülasyon soruşturması: 11 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Aztek Teknoloji pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T10:57+0300
2026-09-22T10:57+0300
ekonomi̇
sermaye piyasası kurulu (spk)
borsa i̇stanbul
spekülasyon
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Sosyal medya üzerinden Aztek Teknoloji pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor. Manipülatif paylaşımlar tespit edildiSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yazılı başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, "@HECTORAS58" isimli X hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/spk-acikladi-tasfiye-edilen-fonlarin-odeme-sureci-belli-oldu-1108844978.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), borsa i̇stanbul, spekülasyon
sermaye piyasası kurulu (spk), borsa i̇stanbul, spekülasyon

Borsada manipülasyon soruşturması: 11 kişi gözaltına alındı

10:57 22.09.2026
© AA / Arif Hüdaverdi YamanBorsa istanbul
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Aztek Teknoloji pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor.
Sosyal medya üzerinden Aztek Teknoloji pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor.

Manipülatif paylaşımlar tespit edildi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yazılı başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, "@HECTORAS58" isimli X hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
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SPK açıkladı: Tasfiye edilen fonların ödeme süreci belli oldu, yatırımcıların paraları nasıl ödenecek?
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